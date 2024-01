Alemannia Aachen: In der Türkei - starke Testspiel-Halbzeit des Regionalliga-West-Zweiten

Alemannia Aachen befindet sich seit dem vergangenen Wochenende im Türkei-Trainingslager. Am Dienstag, 16. Januar, stand das erste Testspiel an.

Alemannia Aachen testete am Dienstag, 16. Januar, im Trainingslager in der Türkei gegen Nordost-Regionalligist Chemnitzer FC.

Das Endergebnis in Belek: 2:2-Unentschieden. Ex-Kapitän - RevierSport berichtete - Bastian Müller (14.) und Winterzugang Anas Bakhat (26.) erzielten die Aachener Treffer. Die CFC-Tore fielen in der 55. Minute un din der 74. Minute durch Elfmeter.

Heiner Backhaus, Trainer des Tabellenzweiten der Regionalliga West, war allen voran mit den ersten 45 Minuten sehr zufrieden. RevierSport sprach nach dem ersten Trainingslager-Test mit dem Coach.

Backhaus bilanzierte. "Es war auf jeden Fall ein wichtiger Test. Wir haben einmal komplett durchgewechselt und jeder hat 45 Minuten gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir nach einer Zeit in Unterzahl gespielt, weil Luca Rumpf muskuläre Probleme hatte. Da wollten wir nichts riskieren und haben den Jungen runter genommen."

Der 41-jährige A-Lizenzinhaber ergänzte: "In der ersten Halbzeit haben wir einen richtig guten Fußball gespielt. Da müssen wir auch 3:0 oder 4:0 führen. Das war stark. In der zweiten Hälfte war es dann schwieriger, weil auch das Wetter umgeschwungen ist und es krass geregnet hat - es war eine richtige Weltuntergangsstimmung und ein Spielabbruch stand bereits im Raum. Aber auch die zweite Halbzeit war sehr wertvoll. Wir sind nach diesem Test auf jeden Fall schlauer als zuvor und darum geht es in solchen Spielen. Wir haben in den ersten 45 Minuten gesehen, dass wir auf einem richtig guten Weg sind."

Ein weiteres Testspiel erfolgt für Alemannia Aachen am Freitag, 19. Januar, wenn es um 18.45 Uhr (Ortszeit, deutsche Zeit 20.45 Uhr) auf dem Gelände des Papillon Sports Center in Kadriye gegen den ungarischen Zweitligisten Vasas Budapest geht. Am Sonntag, 21. Januar, geht es dann für den Alemannia-Tross zurück aus Antalya Richtung Düsseldorf und dann dort vom Flughafen zum heimischen Tivoli.