Alemannia Aachen befindet sich seit dem vergangenen Freitag im Türkei-Trainingslager in Belek. Eine wichtige Personalentscheidung stand dabei schon zur Wahl.

Alemannia Aachen bereitet sich eine gute Woche in Belek auf die Regionalliga-West-Restrunde vor. Vor Ort in der Türkei bestimmte Trainer Heiner Backhaus auch einen neuen Mannschaftskapitän.

RevierSport sprach mit dem Aachener Erfolgstrainer über den Wechsel beim Kapitänsamt und die ersten Tage an der türkischen Riviera.

Heiner Backhaus über...

... die ersten Eindrücke vor Ort: "Die Bedingungen hier sind überragend. Wir sind sehr dankbar, dass wir das hier erleben dürfen. Seit dieser Woche schneit es ja auch in Aachen. Wir dagegen haben einfach top Plätze zur Verfügung und können super arbeiten. Wir fühlen uns in Belek pudelwohl."

... die Gründe für den Wechsel auf der Position des Kapitäns: "Die Entscheidung über den Wechsel im Kapitänsamt ist über die letzten Monate gereift. Mika Hanraths stand bei mir einfach jede Sekunde auf dem Platz und ist ein absoluter Leader. Bastian Müller ist dagegen ein Freigeist - sowohl auf als auch neben dem Platz. Ich stelle mir einen Kapitän etwas anders vor. So wie einst Puyol bei Barcelona - und Mika ist so ein Typ. Er ist unser Puyol. Bastian Müller hat das super aufgenommen und wird noch befreiter in seiner Kreativität sein und sie vielleicht noch besser ausleben. Ein Kapitän muss dagegen auf mehrere Dinge aufpassen und Mika Hanraths ist ein Typ, der auf Dinge auf und neben dem Platz achtet, so dass sie immer solidarisch laufen. Die Mannschaft hat die Entscheidung sehr harmonisch aufgenommen."

... die Integration der jüngsten zwei Zugänge: "Die Neuzugänge haben sich blitzschnell integriert. Es ist einfach eine Augenweide, wenn man den Jungs im Training zuschaut. Anas Bakhat ist ein super Techniker und wird uns noch unausrechenbarer machen. Er ist ein toller Fußballer und ein toller Mensch. Das gilt aber auch für den anderen Jungen: Florian Heister hat schon in dieser Saison zwei Wochen lang bei uns mittrainiert. Das war jetzt auch kein Blindflug-Transfer. Wir wussten, was wir bekommen. Er wird uns mit seiner brutalen Athletik und seinem Tempo weiterhelfen."