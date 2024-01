Oberliga-Testspiele: Aufstiegskandidaten schon in Form - Blamage für Hamborn

Die Teams aus der Oberliga Niederrhein und Oberliga Westfalen bereiten sich auf die Restserie vor. Überblick zu Testspielen am Samstag.

Nach starken Hinserien thronen in den nordrhein-westfälischen Oberliga-Staffeln jeweils Sportfreunde an der Tabellenspitze. Am Niederrhein steht Baumberg ganz oben, in Westfalen Lotte.

Und die beiden Teams, die bislang herausragende Serien spielen, scheinen auch im neuen Jahr bereits gut in Form zu sein. Am Samstag feierten sie deutliche Testspielsiege.

Die Sportfreunde Baumberg probten erstmals nach der Winterpause unter Wettkampfbedingungen. Gegen den Bezirksligisten Tuspo Richrath wurden sie vor keine allzu großen Probleme gestellt. Mit 7:2 setzte sich das Team von Trainer Salah El Halimi durch. Eine größere Herausforderung dürfte am Mittwoch warten. Dann geht es gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf.

Für den Westfalen-Spitzenreiter Lotte stand der zweite Test der Vorbereitung an. Gegen den niedersächsischen Oberligisten FSV Schöningen gewann die Mannschaft vom Autobahnkreuz mit 4:1, nachdem sie vor einer Woche dem Regionalligisten SC Paderborn II knapp unterlag (0:1). Der nächste Test steht am Mittwoch gegen den Landesligisten Vorwärts Wettringen an.

In den Ligabetrieb starten beide Klubs erst im kommenden Monat. Für Baumberg steht zuvor noch das Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Bocholt an (6. Februar).

Die Testspiele am Samstag brachten aber auch überraschende Ergebnisse hervor. Die SpVgg Erkenschwick deklassierte etwa den Regionalligisten SSVg Velbert mit 5:0. Ein Negativ-Beispiel lieferten hingegen die Sportfreunde Hamborn.

Die Duisburger kassierten eine 1:5-Heimschlappe gegen den zwei Klassen tiefer spielenden FSV Vohwinkel, Tabellenachter der Bezirksliga Niederrhein 2. Kein gelungenes Debüt also für Neuzugang Phil Britscho, der vom TuS Bövinghausen zu den Duisburgern wechselte.

Testspiel-Ergebnisse mit Oberliga-Beteiligung am Samstag

Sportfreunde Baumberg - TuSpo Richrath 7:2

FC Gütersloh - Preußen Münster II 2:2

Sportfreunde Lotte - FSV Schöningen 4:1

VfB Hilden - FC Wegberg-Beeck 2:1

SpVgg Erkenschwick - SSVg Velbert 5:0

Spvg Schonnebeck - Westfalia Rhynern 5:4

Sportfreunde Hamborn - FSV Vohwinkel 1:5