SSVg Velbert: 0:5-Klatsche gegen Oberliga-Klub - das sagt Pappas, kein Vertrag für Probespieler

Die Sport- und Spielvereinigung Velbert will sich in der Vorbereitung eigentlich Selbstvertrauen für den Regionalliga-Abstiegskampf holen. In Spiel eins ging der Plan daneben.

Das hatten sich Dimitrios Pappas und seine Schützlinge gänzlich anders vorgestellt. Das Tabellenschlusslicht der Regionalliga West, die SSVg Velbert, wurde von dem Oberligisten Spielvereinigung Erkenschwick düpiert.

0:5 hieß es am Ende aus Sicht der Gäste aus dem Bergischen. Nico Berghorst brachte die Mannschaft von Magnus Niemöller in der ersten Halbzeit in Führung. In Durchgang zwei legten dann Finn Wortmann, Daniel Schürmann, Enes Schick und Mike Jordan nach.

"Die ersten 45 Minuten waren gar nicht schlecht. Wir hatten viel ballbesitz und auch drei, vier gute Torchancen, die wir leider nicht machen. Auf der anderen Seite kassieren wir ein klassisches Konter-Tor", analysierte Pappas und bilanzierte: "Wir haben dann viel gewechselt und uns haben auch wichtige Spieler gefehlt. Aber, klar: Wir dürfen keine fünf Stück kriegen. Das weiß ich, das wissen die Jungs."

Pappas musste mit Tristan Duschke (Knöchelödem), Timo Mehlich (Schulter-Operation), Robin Urban, Markus Pazurek (beide grippaler Infekt), Jonas Erwig-Drüppel (Muskelfaserriss) und Benjamin Hemcke (Muskelverhärtung) auf sechs Spieler verzichten.

So spielte die SSVg Velbert: Lenz (46. Ural) - D.Berisha (46. Machtemes), Gabriel, Abdel Hamid, Diallo (46. Beric), Kaya, Hetemi (46. Mondello), F.Beriha (46. Buzolli), Hilger, Cain (46. Schiebener), Remmo

Zwei Tests, am Dienstag (16. Januar) gegen die Spielvereinigung Schonnebeck, und am 20. Januar gegen den SV Straelen stehen für Velbert bis zum Regionalliga-Restart noch an. "Da sollten wir uns schon Selbstvertrauen holen", betont Pappas.

Mit Durim Berisha (Wuppertaler SV) für die Innenverteidigung und Alihan Adigüzel (Greuther Fürth U19) für die offensiven Außenbahnen sowie Rilind Hetemi (zuletzt VfB Stuttgart) für das zentrale Mittelfeld haben die Velberter drei Winter-Zugänge präsentiert. Probespieler Furkan Sagman hat derweil eine Absage erhalten.

Dafür könnte demnächst noch ein Stürmer in Velbert aufschlagen. Pappas: "Wir schauen, was möglich ist. Ein neuer Angreifer würde uns auf jeden Fall gut zu Gesicht stehen." Das bewies auch der Test in Erkenschwick.