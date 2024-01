Gladbach II: KFC Uerdingen kommt - Polanski nimmt Trio unter die Lupe

Mit nur 18 Punkten aus 18 Spielen hat Borussia Mönchengladbach keine gute Hinrunde absolviert. Dementsprechend fokussiert gehen die kleinen Fohlen die Vorbereitung auf die Rückserie an.

Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach wurde vor der Regionalliga-West-Saison von einigen Experten gar als Geheimfavorit gehandelt. Klarer Fall von: denkste!

Die Realität nach 18 Punkten aus 18 Partien heißt nämlich: Abstiegs- statt Aufstiegskampf! "Punktemäßig stehen wir deutlich schlechter da als wir uns das erhofft haben. Das ist einfach zu wenig! Wir haben schon große Probleme, unser Spiel in Punkte umzumünzen. Sowohl im gegnerischen als auch im eigenen Sechzehner agieren wir oft unglücklich. Da macht es uns der Gegner einfach vor. Wir erzielen zu wenige Tore und kassieren zu viele Treffer - so einfach ist das zu erklären. Das muss besser werden", resümierte Eugen Polanski enttäuscht.

Für 2024 hat der Gladbach-II-Trainer ein klares Ziel: "Alles, was wir machen, kann gut sein. Aber ohne Punkte hat es einen geringeren Wert. Punkte sehen einfach alle. Es geht schließlich um Ergebnisse in diesem Sport. Ab dem 3. Januar werden wir uns auf die Restrunde vorbereiten."

Auf der Suche nach Verstärkungen wurde Polanski in der U19 fündig. Winsley Boteli, Konstantin Gerhardt und Joshua Uwakhonye können sich in dem ersten Teil der Winter-Vorbereitung für U23-Coach Polanski empfehlen.

Neue Alternativen stehen Gladbach II auch gut zu Gesicht. Denn mit den Langzeitverletzten Kushtrim Asallari und Ibrahim Digberekou sowie den angeschlagenen Ingyom Jung und Mamadou Doucouré fehlen aktuell vier Spieler.

"Es ist eine recht kurze Vorbereitung, das heißt, wir müssen schnell wieder auf ein gutes Niveau kommen. Die Jungs haben über die freien Tage ihre Läufe eigenständig absolviert, was heißt, dass wir konditionell nicht viel nachholen müssen. Dahingegen wollen wir aber sehr intensiv an einigen taktischen Dingen arbeiten", blickt Polanski voraus.

Und diese sollen dann in drei Testspielen probiert und umgesetzt werden. Am Samstag, 13. Januar (14 Uhr), testet die U23 auf dem Fohlen-Platz im gegen den Drittligisten MSV Duisburg. Drei Tage später, am Dienstag, 16. Januar (19 Uhr), ist dann Oberligist KFC Uerdingen zu Gast. Beide Spiele finden unter Ausschluss von Zuschauern statt.

Für das letzte Testspiel reist Gladbach II am Samstag, 20. Januar, nach Belgien zum Zweitligisten Lommel SK. Anstoß dieser Partie ist um 14 Uhr. "Es geht darum, dass die Jungs in diesen Spielen in Form kommen, ihre bisherige Form steigern können, wieder in die Abläufe finden und sich dann aufdrängen für das erste Pflichtspiel im neuen Jahr", sagt Polanski.

Denn am Samstag, 27. Januar, geht es wieder um Regionalliga-Punkte. Dann soll die mehrfach verschobene Begegnung gegen Rot-Weiß Oberhausen im vierten Anlauf endlich über die Bühne gehen. Anstoß ist um 17.30 Uhr - sofern die Platzbedingungen dies dann auch zulassen. Im Oktober, November und Dezember war das nicht der Fall.