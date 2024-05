Beim SV Waldhof Mannheim sind die nächsten Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen worden.

Beim SV Waldhof Mannheim werden die Verträge von Pascal Sohm, Julian Riedel, Laurent Jans, Baxter Bahn und Yann Mabella nicht verlängert. Das gab der Drittligist am Freitag (17. Mai) bekannt. Erst am Donnerstag gab der Waldhof die Verlängerung mit Trainer Marco Antwerpen bekannt - RevierSport berichtete.

Stürmer Sohm wechselte im Januar 2022 von Dynamo Dresden zum SV Waldhof. Insgesamt stand er in 89 Partien für die "Buwe" auf dem Rasen. Dabei kam Sohm auf 22 Tore und vier Vorlagen.

Riedel entschied sich im Juni 2022 für einen Wechsel aus Rostock an den Alsenweg nach Mannheim. Der Verteidiger stand in den vergangenen beiden Spielzeiten in 61 Partien auf dem Platz und bestritt damit über 5.000 Minuten für den SVW.

Laurent Jans wurde im August 2022 verpflichtet. Der Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft entwickelte sich vom ersten Tag an zum Leistungsträger beim SV Waldhof. Insgesamt stand Laurent Jans in 67 Partien für den Waldhof auf dem Rasen und sammelte dabei 10 Scorerpunkte.

Baxter Bahn wechselte im Juni 2022 aus Rostock in die Kurpfalz. Der zentrale Mittelfeldspieler absolvierte insgesamt 74 Partien für den SV Waldhof und erzielte 14 Tore.

Yann Mabella wechselte im Juli 2023 nach Mannheim. Allerdings konnte sich der Mittelstürmer nicht gegen die Konkurrenz im Sturm durchsetzen und kommt daher nur auf vier Einsätze für den Waldhof.

Bei den auslaufenden Verträgen von Luca Bolay und Martin Kobylanski gibt es noch keine finale Entscheidung. Hier werden weiterhin Gespräche geführt.

"Ich möchte mich bei allen Spielern, die den SV Waldhof Mannheim verlassen werden, bedanken. Alle haben in den vergangenen Jahren viel für den SVW investiert. Das sind alles keine einfachen Entscheidungen gewesen. Unter dem Strich sind wir aber als Verein zu dem Entschluss gekommen, uns auf bestimmten Positionen verändern zu wollen", erklärt Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport des SV Waldhof Mannheim.