Regionalliga: Trainer-Paukenschlag im Nordosten, Südwest-Klub findet neuen Coach

Blick in die Parallelstaffeln der Regionalliga West: Im Nordosten muss ein Trainer gehen, während ein Traditionsklub aus dem Südwesten einen neuen Coach gefunden hat.

Beim FC Carl Zeiss Jena blieb dieser Tage wenig Raum für Besinnlichkeit. Der Klubs aus der Regionalliga Nordost vermeldete an diesem Freitag die Trennung von seinem Trainer René Klingbeil. Der Coach wurde gemeinsam mit Co-Trainer René Lange und Torwarttrainer Nico Hinz von seinen Aufgaben entbunden.

"Der Entscheidung vorausgegangen war eine intensive und tiefgreifende Analyse und Auswertung der Hinrunde und der damit einhergehenden sportlichen Entwicklung der gesamten Mannschaft", teilte der FC mit.

Der 42-Jährige stand seit Anfang des Jahres als Chefcoach in der Verantwortung und war bereits in den vergangenen Saisons Teil des Trainerteams. Auch als Spieler lief er für Jena auf.

Der früherer Zweit- und Drittligist erlebte eine durchwachsene erste Saisonhälfte und überwintert auf dem achten Tabellenplatz. Die Tabellenspitze liegt bereits 14 Punkte entfernt. Und zum Abschluss des Jahres gab es Pleiten gegen die Kellerkinder Chemnitzer FC (0:1) und FSV Zwickau (2:5).

"Ich habe immer gesagt, dass es für mich etwas ganz Besonderes war, Trainer dieses Traditionsvereins sein", sagte Klingbeil bei seinem Abschied. "Aber ich muss die Entscheidung des Clubs akzeptieren. Dem Verein und seinen Fans wünsche ich natürlich alles Gute." Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Da ist der VfR Aalen aus der Regionalliga Südwest bereits einen Schritt weiter. Der Traditionsverein befindet sich in Abstiegsgefahr und verabschiedete sich mit vier Pleiten in Serie in die Winterpause. Trainer Tobias Cramer musste bereits Anfang Dezember gehen.

Nun präsentierte der VfR einen neuen Coach: Markus Pflanz steht künftig an der Seitenlinie. Der 47-Jährige war bis zum vergangenen Sommer als Co-Trainer von Bernd Hollerbach bei VV St. Truiden in Belgien tätig.

"Mit Markus Pflanz gewinnen wir einen analytisch klaren und in der Ansprache direkten Trainer, der alle Gremien in unserem mehrstufigen Bewerbungs- und Auswahlverfahren überzeugt hat", heißt es vom Aalener Präsidiumssprecher Michael Weißkopf zur Verpflichtung des Trainers.

Zeit, die Weichen für eine erfolgreiche Restrunde zu stellen, bietet sich Pflanz genug: Erst im März startet der VfR wieder in den Regionalliga-Betrieb.