Regionalliga West: Sechs Trainerwechsel nach 16 Spielen - diese Klubs haben schon reagiert

In der Regionalliga West ist rund die Hälfte der Saison gespielt und sechs Trainer mussten bereits gehen. Zuletzt Hüzeyfe Dogan in Wuppertal.

16 Spiele haben die meisten Mannschaften in der Regionalliga West schon gespielt und sechs Vereine haben einen Trainerwechsel vollzogen.

Dabei hat dieser eigentlich nur bei Alemannia Aachen eine größere Wirkung gezeigt. Helge Hohl musste frühzeitig in der Saison - am 19. August 2023 - seinen Hut nehmen. Reiner Plaßhenrich übernahm rund einen Monat lang als Interimstrainer, bevor Heiner Backhaus kam.

Und dieser schaffte es mit der Alemannia die Krise zu überwinden. Mittlerweile steht Aachen auf Platz vier. Die Backhaus-Bilanz: Sieben Siege, zwei Remis und eine Niederlage. 23 Punkte aus zehn Spielen, eine starke Statistik!

Nicht so gut funktionierte dagegen der Trainerwechsel bei Rot Weiss Ahlen. Daniel Berlinski war es, der als zweiter Coach der laufenden Saison gehen musste. Sportchef Cihan Özkara übernahm in Ahlen für 34 Tage, bevor er mit Björn Joppe einen neuen Coach verpflichtete. Unter Joppe konnte Ahlen zumindest den zweiten Saisonsieg einfahren und den letzten Tabellenplatz verlassen. Doch es steht weiterhin ein Abstiegsrang zu Buche.

Boris Schommers nahm ein Angebot des MSV Duisburg an

Boris Schommers wurde beim 1. FC Düren nicht entlassen, ergriff derweil die Chance in die 3. Liga zu wechseln. Er ist beim MSV Duisburg unter Vertrag und steht mit den Zebras auf Rang 20 der Drittliga-Tabelle. Dieser Trainerwechsel ist frühzeitig verpufft. Und für Schommers' Nachfolger Carsten Wissing will es in Düren - zwei Siege, ein Remis, zwei Niederlagen - auch nicht so rundlaufen wie noch mit Cheftrainer Schommers.

Luft nach oben hat auch noch Farat Toku - ein Sieg, zwei Niederlagen - als Chefcoach des SV Rödinghausen. Der Ex-Wattenscheider beerbte Carsten Rump auf dieser Position. Vor der Saison galt der SVR als heißer Anwärter auf die Spitzenplätze, mittlerweile muss Toku zusehen, dass er mit seiner Mannschaft genügend Abstand nach unten gewinnt.

Das gilt auch für Jens Langeneke - ein Sieg, ein Remis, zwei Niederlagen - als Nachfolger vom langjährigen Fortuna-Düsseldorf-II-Trainer Nico Michaty, der am 22. Oktober 2023 nach über fünf Jahren als U23-Coach von Fortuna Düsseldorf beurlaubt wurde.

Bleibt abzuwarten, ob sich der Trainerwechsel beim Wuppertaler SV lohnen wird. Denn aktuell ist der Verein noch auf der Suche nach einem Nachfolger für Hüzeyfe Dogan. Zunächst einmal soll Christian Britscho, U19-Trainer, interimsweise die Mannschaft auf Kurs bringen.