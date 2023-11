Regionalligist Alemannia Aachen empfängt am Samstag den 1. FC Düren. Trainer Heiner Backhaus ist voller Tatendrang.

Nachbarschaftsduell in der Regionalliga West: Am Samstag (18. November, 14 Uhr) kommt es am Tivoli zum Spiel zwischen Alemannia Aachen und dem 1. FC Düren. Beide Mannschaften trennt vor dem direkten Vergleich nur ein Punkt. Aachen ist mit 26 Punkten Sechster, Düren steht mit 27 Zählern auf Platz vier. Es wird also eine Partie auf Augenhöhe erwartet.

Entsprechend weiß Alemannia-Trainer Heiner Backhaus um die Bedeutung dieses Spiels, auch wenn er betont: "Bei Alemannia Aachen ist jedes Spiel besonders. Da kommen auch unter der Woche 2200 Zuschauer zu einem Pokalspiel."

Nun kommt also der 1. FC Düren an den Aachener Tivoli. Und die hat ein klares Ziel: "Wir spielen gegen eine Mannschaft, die vor uns in der Tabelle steht und das können wir aus eigener Kraft ändern. Wir wollen an Düren vorbeiziehen und in den Aufstiegskampf eintreten."

Über den Gegner sagt Backhaus: "Die Mannschaft von Düren ist sehr gut. Ich habe sie mehrfach gesehen. Sie sind hinten sehr robust und spielen nach Ballgewinn blitzschnell in die Spitze. Da bedarf es einer richtig guten Leistung. Wir sind zuhause hier in der Pflicht. Für die Fans ist es ein ganz besonderes Spiel, das bekommt man spürbar mit."

Apropos Fans: Es werden zwischen 15.000 und 20.000 Zuschauer erwartet, eine Wahnsinnskulisse für ein Regionalliga-Spiel. Stand Donnerstagnachmittag wurden bereits 14.715 Tickets verkauft. Der 41-jährige Backhaus freut sich auf ein Fußballfest:

"Wahnsinn, geil! Unsere Fans sind immer da, stehen immer hinter uns. Es gibt nichts schöneres. Wir haben den 12. Mann hinter uns, werden uns tragen lassen und wollen als Einheit auftreten."

Auch für Aachens Top-Torjäger Marc Brasnic wird es ein ganz besonderes Spiel. Vor der Saison wechselte er von Düren an den Tivoli. Ob er allerdings von Beginn an auflaufen wird, ließ Backhaus noch offen: "Ich werde jetzt hier nicht sagen, wer spielt. Er soll Gas geben, sich zeigen und sein Herz rauslassen. Dann ist ihm geholfen und uns am allermeisten."