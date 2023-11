Regionalliga: Im Nordosten - 101-maliger MSV-Duisburg-Profi wird Sportdirektor

MSV Duisburg 14:00 FC Ingolstadt 04 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Dieser Name wird den Fans des MSV Duisburg sicherlich noch geläufig sein: Stefan Böger. In den 1990er Jahren für die Zebras in der 1. Bundesliga unterwegs, hat er nun eine neue Aufgabe gefunden.

Nach 32 Jahren kehrt Stefan Böger an seine alte Wirkungsstätte zurück: Böger, ehemaliger Spieler des FC Carl Zeiss Jena, wird ab sofort Sportdirektor beim Tabellen-Achten der Regionalliga Nordost. Carl Zeiss liegt aktuell acht Punkte hinter Spitzenreiter FC Energie Cottbus zurück. Böger war einst Bundesligaprofi und späterer Trainer mit Stationen in Hamburg, Kiel, Lübeck, Dresden und Halle sowie bei den U-Nationalmannschaften des DFB. Der 57-Jährige, der zudem die Erfahrung als Sportdirektor beim Halleschen FC und Nachwuchsleiter beim chinesischen Club Guangzhou FC mit zurück nach Jena bringt, unterschrieb einen bis zum Sommer 2026 laufenden Vertrag an den Kernbergen. Zuletzt Böger als Scout für den FC Augsburg tätig. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Jena, wo sich für mich auch ein Kreis schließt. Ich habe 1979 als damals 13-Jähriger im Nachwuchsbereich des FCC begonnen, für den ich bis 1991 spielen durfte. Dass ich nun nach einem sehr langen, intensiven und abwechslungsreichen Weg durch die verschiedensten Facetten des Fußballs wieder für den Verein tätig sein darf, wo für mich alles begann, ist etwas extrem Besonderes", sagt Böger. Jenas Vereinspräsident Ralph Grillitsch sagt zu der Böger-Verpflichtung: "Wir freuen uns sehr, dass Stefan Böger sich mit seiner Erfahrung dieser herausfordernden Aufgabe stellt, bei deren Bewältigung er sich auf die Unterstützung der Gremien und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FCC verlassen kann. Wir wünschen ihm dabei natürlich viel Erfolg und alles Gute." Bundesliga- und Europokal-Einsätze für den MSV Duisburg Zu seiner Zeit als Spieler des FC Carl Zeiss Jena absolvierte er 156 Spiele für die Zeiss-Elf, bevor er zwischen 1991 und 1995 für den FC Hansa Rostock und den MSV Duisburg in der 1. Bundesliga aktiv war. Im Ruhrgebiet spielte er von 1992 bis 1995 und kommt insgesamt auf 101 Einsätze in Zebrastreifen. Davon absolvierte der ehemalige Abwehrspieler für den MSV 57 Begegnungen in der 1. Bundesliga. Vier Partien verbuchte er für Duisburg gar im Europapokal, im damaligen UI-Cup.

Zur Startseite