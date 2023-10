Regionalliga West: Last-Minute! Benschop rettet WSV bei RWO vor der nächsten Pleite

Kein Sieger im Regionalliga-Schlager zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem Wuppertaler SV: Nach einem späten WSV-Treffer endet die Partie 1:1.

Das Traditionsduell in der Regionalliga West ist ohne Sieger zu Ende gegangen. Dank eines Treffers in der Schlussminute rettete der Wuppertaler SV einen Punkt bei Rot-Weiß Oberhausen. 1:1 hieß es nach Abpfiff der umkämpften Partie am elften Spieltag.

Während RWO-Trainer Jörn Nowak derselben Elf wie beim 2:1 gegen den 1. FC Düren vor einer Woche vertraute, nahm Wuppertals Coach Hüzeyfe Dogan vier Änderungen in der Startelf vor. Neben Kapitän Kevin Pytlik rückten Steve Tunga, Aday Ercan und Mert Göckan in die Anfangsformation.

Mit einer Choreografie heizten die Oberhausener Fans ihrem Team ein. Die beste Chance der Anfangsphase gehörte aber den Gästen. Damjan Marceta prüfte Robin Benz (15.), der auf dem Posten war.

Mit dem Plan, möglichst lange die Null zu halten, war der WSV ins Spiel gegangen. Doch nach gut 20 Minuten scheiterte das Vorhaben. Moritz Montag fand mit einer Flanke Sven Kreyer, der aus kurzer Distanz einschob (21.).

RWO - WSV 1:1

Oberhausen: Benz - Fassnacht, Stappmann, Öztürk - Montag (92. Ruzgis), Ngyombo, März (73. Donkor), Yalcin, Boche (47. Niemeyer) - Kreyer (84. Holthaus), Stoppelkamp

Wuppertal: Patzler - Pytlik, Dams (71. Altuntas), Göckan - Tunga, Peitz (46. Saric), Ercan (83. Korzuschek), Hagemann - Terrazzino - Benschop (95. Berisha), Marceta

Tore: 1:0 Kreyer (21.), 1:1 Benschop (90.)

Zuschauer: 5210

Schiedsrichter: Dr. Marcel Benkhoff

Die Führung tat RWO sichtlich gut, beinahe war die Montag-Kreyer-Connection erneut erfolgreich (25.). Auf der Gegenseite sah Charlison Benschop die Gelbe Karte, nachdem er den Ball an Benz vorbeilegte und sich fallen ließ (28.).

Beim Stand von 1:0 ging es in die Halbzeit. Zu Beginn des zweiten Durchgangs attackierte der WSV früher. Das wurde beinahe belohnt: Benschop scheiterte knapp an Benz (49.). Beide Seiten führten die Partie nun intensiver. Fouls häuften sich, die Spannung nahm zu.

Das Geschehen verlagerte sich zunehmend in die Hälfte von Oberhausen. In der Schlussminute konnte die Nowak-Elf dem Druck nicht mehr standhalten. Semir Saric brachte einen Freistoß vor das RWO-Tor, letztendlich stolperte Benschop die Kugel über die Linie (90.).

So lief es auf den anderen Regionalliga-Plätzen

Sein später Treffer bewahrte den WSV vor der nächsten Niederlage. Die Sieglos-Serie konnten die Gäste jedoch nicht beenden - sie warten seit fünf Partien auf einen Erfolg. Rot-Weiß blieb derweil schon zum zehnten Mal in Folge ohne Niederlage. Der Rückstand auf den Aufstiegsplatz beträgt drei Punkte.