Alemannia Aachen: Kurz vor dem Saisonstart kommt ein neuer Torhüter

Kurz vor dem Start in die neue Saison hat Alemannia Aachen auf dem Transfermarkt nachgelegt. Ein neuer Torhüter kommt zum Regionalligisten.

Zwei Tage vor dem Auftakt-Knaller gegen den Wuppertaler SV (Freitag, 19.30 Uhr) hat sich Regionalligist Alemannia Aachen abermals verstärkt. Mit Radomir Novakovic wechselt ein neuer Torhüter an den Tivoli.

Der 23-Jährige stand zuletzt bei der U23 des FC Schalke 04 zwischen den Pfosten. Für die Königsblauen bestritt Novakovic in den vergangenen eineinhalb Jahren 16 Partien in der Regionalliga West.

Der Deutsch-Serbe stammt aus dem Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach. Seine ersten Schritte im Seniorenfußball ging der Keeper beim niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade, der eine Fanfreundschaft mit Aachen pflegt.

"Meine Jahre bei Roda JC Kerkrade haben mich sehr geprägt und haben Roda zu einem Herzensverein werden lassen. Dementsprechend musste ich nicht lange überlegen bei der Alemannia zu unterschreiben, die eine tiefe Freundschaft zu Roda verbindet", begründet Novakovic seinen Wechsel.

Zudem spielte er für FK Indjija in Serbien und Agia Napa auf Zypern. In Aachen stößt der frühere serbische Jugendnationalspieler zum Torwartteam um Marcel Johnen und Jan Strauch.

"Radomir hat uns charakterlich und sportlich überzeugt", erklärt Aachens Geschäftsführer Sascha Eller. "Wir hatten ihn schon länger im Blick und freuen uns nun, unser Torwart-Trio mit einem Keeper zu komplettieren, der auf der Linie sehr stark ist und darüber hinaus mit seinen Einsätzen in der zweiten niederländischen Liga sowie in der Regionalliga West schon einiges an Erfahrung gesammelt hat."

Alemannia Aachen - das sind die Transfers des Sommers

Zugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet, Dustin Willms (alle Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Lukas Scepanik (1. FC Kaan-Marienborn), Beyhan Ametov (SV Meppen), Aaron Herzog (Hallescher FC), Anton Heinz (Rot-Weiß Oberhausen), Cas Peters (FSV Frankfurt), Radomir Novakovic (Schalke 04 II)

Abgänge: Jannik Mause (FC Ingolstadt), Marcel Damaschek (1. FC Düren), Tim Korzuschek (Wuppertaler SV), Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, war ausgeliehen), Lukas Wilton (1. FC Lokomotive Leipzig), Felix Heim (Freiberg), Sebastian Schmitt (SG Barockstadt), Jannis Held (Lok Leipzig), David Sauerland, Dario de Vita, Alexander Heinze, Dimitry Imbongo, Pepijn Schlösser, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt)