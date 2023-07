Regionalliga: 8:0! Rödinghausen deklassiert Drittliga-Absteiger, auch Fortuna Köln siegt deutlich

Testspiele der West-Regionalligisten: Der SV Rödinghausen feiert einen Kantersieg, auch Fortuna Köln siegte deutlich. Der Überblick.

Eine Woche vor dem Start der Regionalliga-Saison hat der SV Rödinghausen Selbstvertrauen mit einem Kantersieg getankt. Der Aufstiegs-Mitfavorit besiegte den Drittliga-Absteiger SV Meppen im Testspiel mit 8:0 (3:0).

Schon nach 24 Minuten führte der SVR mit 3:0. Bei diesem Stand blieb es bis zur Halbzeit, im zweiten Durchgang ließ das auf allen elf Positionen veränderte Team von Trainer Carsten Rump fünf weitere Treffer folgen.

Beste Torschützen waren Ramin Safi (2) und Nico Alexander Tübing (2). Zudem trafen Simon Engelmann, Patrick Kurzen, Eros Dacaj und Julian Wolff.

Während die Meppener nach dem 1:5 gegen den 1. FC Bocholt schon die zweite herbe Pleite gegen einen West-Regionalligisten kassierten, scheint Rödinghausen bereit für den Auftakt gegen Rot Weiss Ahlen am kommenden Samstag.

Fortuna Köln besiegt FSV Frankfurt

Für Fortuna Köln beginnt die neue Spielzeit einige Tage später. Am Dienstag, 1. August, steigt das Stadtduell mit der U23 des 1. FC Köln. Auch die Südstädter feierten an diesem Samstag einen deutlichen Erfolg. Sie setzten sich 4:1 gegen den Südwest-Klub FSV Frankfurt durch.

Justin Steinkötter brachte den SC nach einer guten Viertelstunde in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich schossen Stipe Batarilo per Doppelpack und Jonas Scholz das Endergebnis heraus.

Bevor es in die Saison geht, steht noch ein Härtetest an - und zwar gegen den 1. FC Köln, der am nächsten Freitag mit seiner Bundesliga-Mannschaft ins Südstadion kommt.

SSVg Velbert siegt im Stadtderby

Nach dem endlich geschafften Aufstieg fiebert die SSVg Velbert dem Saisonbeginn gegen den SV Lippstadt am nächsten Wochenende entgegen.

Die Generalprobe ist dem Team von Dimitrios Pappas jedenfalls geglückt. Das Stadtderby gegen den klassentieferen TVD Velbert entschied die Spielvereinigung am Samstag mit 4:2 zu ihren Gunsten. Robin Hilger, Timo Mehlich und Max Machtemes (2) hießen die Torschützen auf Seiten der SSVg. Für den TVD trafen Justin Sarpong und Athanasios Xiros.

Erfolgserlebnis für RW Ahlen

Und auch Rot Weiss Ahlen beendete seine Testspiel-Serie nach teils durchwachsenen Ergebnissen mit einem Erfolgserlebnis. Mit 2:1 endete das Duell mit dem Nord-Vertreter SC Spelle-Venhaus. Luka Tankulic kurz vor und Kevin Coleman kurz nach der Pause waren für RWA erfolgreich.

Regionalliga West: Testspiele am Samstag im Überblick

SV Drochtersen/Assel - SC Paderborn II -:-

TSV Steinbach - Wuppertaler SV 2:0

SV Rödinghausen - SV Meppen 8:0

SV Lippstadt - Hannover 96 II 2:3

Kickers Offenbach - FC Schalke 04 II 2:2

Rot-Weiß Oberhausen - SV Straelen 1:1

Preußen Münster - Borussia Mönchengladbach II 2:1

SSVg Velbert - TVD Velbert 4:2

Fortuna Köln - FSV Frankfurt 4:1

Rot Weiss Ahlen - SC Spelle-Venhaus 2:1

SC Wiedenbrück - Hessen Kassel 1:2

1. FC Düren - SV Eilendorf 7:0