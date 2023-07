Wuppertaler SV verliert Generalprobe vor dem Auftakt-Knaller

Der Wuppertaler SV hat den letzten Härtetest vor dem Regionalliga-Start verloren. Trainer Hüzeyfe Dogan zog dennoch ein zufriedenes Fazit.

Zum Start der neuen Regionalliga-Saison steht dem Wuppertaler SV gleich eine große Standortbestimmung bevor. Im Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen am kommenden Freitag (19.30 Uhr, RS-Liveticker) geht es gegen einen Mitfavoriten auf den Aufstieg.

Für das letzte Testspiel vor dem Auftakt hatte sich der WSV ebenfalls einen ambitionierten Regionalligisten ausgesucht. Es wartete Südwest-Topklub TSV Steinbach Haiger - und die Wuppertaler kassierten eine Niederlage. Mit 0:2 (0:1) verloren sie das Duell im Westerwald am Samstagnachmittag.

"Das ist definitiv ein richtig guter Gegner gewesen", sagte Trainer Hüzeyfe Dogan nach Abpfiff gegenüber der Westdeutschen Zeitung. Das hatte zuletzt sogar Eintracht Frankfurt zu spüren bekommen. Mit 2:1 besiegten die Steinbacher den Bundesligisten unter der Woche.

Da konnte der WSV die Pleite gegen den vom früheren Wuppertaler Pascal Bieler trainierten TSV sicher besser verschmerzen. Auch Dogan war nicht unzufrieden. "In der ersten Halbzeit haben sie uns unter Druck gesetzt, wir hatten anfangs wenige Lösungen. Aber dann haben wir mehr Kontrolle bekommen und haben uns gute Tormöglichkeiten erspielt", sagte der 42-Jährige gegenüber der WZ.

Und weiter: "In der zweiten Halbzeit haben wir noch mal was draufgelegt. Damit bin ich sehr zufrieden. Wir müssen in der Box konsequenter werden. Es ist ärgerlich, wenn man keine Tore schießt."

Zum Ende des ersten Durchgangs gerieten die Bergischen in Rückstand, Arif Güclu brachte Steinbach in Führung (39.). Nils Fischer erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 0:2 aus WSV-Sicht (78.). Es war zugleich der Endstand.

So spielte der Wuppertaler SV gegen Steinbach

Sebastian Patzler - Kevin Pytlik, Lion Schweers, Niklas Dams - Davide Itter, Lukas Demming (63. Hüseyin Bulut), Steve Tunga (79. Kevin Rodrigues Pires), Semir Saric (46. Phil Beckhoff), Kevin Hagemann – Tim Korzuschek (73. Mert Göckan), Damjan Marceta (63. Charlison Benschop)