RWO: Remis gegen Oberligisten, Neuzugang verletzt raus

Rot-Weiß Oberhausen ist eine Woche vor dem Regionalliga-Start nicht über ein Remis gegen den SV Straelen hinausgekommen. Sorge um Abwehrmann.

Unter der Woche präsentierte sich Rot-Weiß Oberhausen stark und knöpfte Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund beinahe ein Unentschieden ab. Erst ein Last-Minute-Gegentor zum 2:3 vermasselte den Kleeblättern den Achtungserfolg.

Drei Tage später spielte RWO erneut Remis. Diesmal dürfte sich die Freude über das Ergebnis allerdings in Grenzen halten. Denn beim 1:1 gegen den Oberligisten SV Straelen zeigten die Oberhausener nicht unbedingt eine Top-Leistung.

Beide Treffer fielen bereits in der Anfangsphase. Tom Hirsch hatte Straelen früh in Führung geschossen. Seinem Tor in der sechsten Minute war ein Fehler der Oberhausener im Aufbauspiel vorausgegangen.

Es dauerte nur drei Minuten, dann folgte die Antwort des Teams von Jörn Nowak. Nach Zusammenspiel der Top-Neuzugänge Moritz Stoppelkamp und Oguzhan Kefkir köpfte dem vom SC Wiedenbrück verpflichtete Manfredas Ruzgis zum Ausgleich ein (9.).

Verletzungen auf beiden Seiten

Die erste Halbzeit hatte allerdings auch zwei unschöne Szenen zu bieten. Sowohl Straelen als auch RWO mussten notgedrungen wechseln. Bei den Oberhausenern ging es für Abwehrmann Cottrell Ezekwem nicht weiter. Der Neuzugang hielt sich den Oberschenkel und wurde durch Dominik Burghard ersetzt. Aufseiten des SVS war die Partie für Isaac Kang frühzeitig beendet. Hirotaka Yamada kam kurz vor der Pause für ihn ins Spiel.

Ehe Rot-Weiß am kommenden Samstag beim SC Wiedenbrück in die Regionalliga West startet, steht die Generalprobe beim Oberligisten SV Sonsbeck am Dienstag (18.30 Uhr) auf dem Programm.

Für Straelen beginnt die neue Spielzeit erst am 12. August. Für den Regionalliga-Absteiger geht es am morgigen Sonntag mit einem Test gegen die Sportfreunde Broekhuysen weiter.

Rot-Weiß Oberhausen - SV Straelen 1:1

RWO: Benz - Montag (46. Ngyombo), Ezekwem (37. Burghard), Klaß, Holthaus (70. Öztürk) - März (46. Fassnacht), Stoppelkamp (70. Donkor) - Kleinsorge (70. Rexha), Kreyer, Kefkir (70. Niemeyer) - Ruzgis

SVS: Schübel - Hreljic, Yanagisawa, Ndoup (57. You), Kang (42. Yamada) - Maluze (89. Baraza), Lemmert (85. Schütz) - Aydogan, Thissen, Hirsch - Müller (85. Blank)

Tore: 0:1 Hirsch (6.), 1:1 Ruzgis (9.)