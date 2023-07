Schalke II: Lasogga trifft doppelt bei Generalprobe - auch Topp für U23 im Einsatz

Die U23 des FC Schalke 04 hat im letzten Testspiel vor dem Regionalliga-Start unentschieden gespielt. Pierre-Michel Lasogga erzielte einen Doppelpack.

Erst das 3:3 gegen den Greifswalder FC vor einer Woche, nun ein 2:2 gegen die Kickers Offenbach. Die U23 des FC Schalke 04 hat die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Regionalliga West mit zwei torreichen Unentschieden beendet.

Mit dem Remis gegen Offenbach an diesem Samstag legte das Team von Trainer Jakob Fimpel zumindest auf dem Papier eine gelungene Generalprobe hin. Der OFC gilt als Mitfavorit auf den Aufstieg in der Südwest-Staffel, hat sich in diesem Sommer teils namhaft verstärkt und Christian Neidhart, ehemaliger Trainer von Rot-Weiss Essen, verpflichtet.

Mit Pierre-Michel Lasogga präsentierte auch Schalkes Zweitvertretung vor einigen Wochen einen prominenten Neuzugang. Dass der frühere Bundesliga-Stürmer immer noch weiß, wo das Tor steht, bewies er in Offenbach. Der 31-Jährige erzielte beide Treffer für die Königsblauen. Schon vergangene Woche gegen Greifswald war er erfolgreich.

Nach einer guten halben Stunde (33.) glich Lasogga die Offenbacher Führung durch Mike Feigenspan (17.) aus. Nur zwei Minuten später war der Ex-Hamburger erneut erfolgreich und erzielte das 2:1 (35.). Kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs traf OFC-Spieler Marcos Alvarez zum Endstand (50.).

Schalke: U23 startet gegen 1. FC Bocholt

Zudem konnte sich S04-Torhüter Justin Treichel auszeichnen. Der junge Schlussmann parierte einen Elfmeter und sicherte seinem Team das Unentschieden. Zur Startelf der Gelsenkirchener gehörte auch Keke Topp. Der 19 Jahre alte Stürmer hatte die Vorbereitung mit dem Zweitliga-Team absolviert, spielte jetzt aber für die Reserve - und nicht etwa beim Test der Profis gegen den FC Twente in der Arena, der ebenfalls 2:2 endete.

Nun bleibt den Schalkern eine Woche zur Vorbereitung auf den Regionalliga-Auftakt. Die Spielzeit beginnt für sie mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt am kommenden Samstag (29. Juli, 14 Uhr, RS-Liveticker).