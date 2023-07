Regionalliga: Gütersloh verliert Schlagabtausch mit Drittligist, erfolgreiches Engelmann-Comeback

Testspielzeit in der Regionalliga West: Aufsteiger FC Gütersloh verliert knapp gegen einen Drittligisten, der SV Rödinghausen siegt überdeutlich.

Mit einigen namhaften Neuzugängen hat der FC Gütersloh nach dem Aufstieg in die Regionalliga West bereits auf sich aufmerksam gemacht. Und an diesem Samstag zeigten die Ostwestfalen, dass sie auch mit einem Drittligisten mithalten können - zumindest unter Testspiel-Bedingungen.

Denn im ersten Kräftemessen der Vorbereitung gab es für den FCG eine knappe Niederlage gegen den SC Verl. Mit 2:3 endete die Partie am Gütersloher Schlangenbach.

In der ersten Halbzeit ging Verl zweimal in Führung, doch zweimal hatten die Gütersloher die passende Antwort. Aleksandar Kandic konterte die Treffer der Verler Patrick Kammerbauer (2.) und Oliver Batista Meier (28.) mit seinen Toren in der vierten und 41. Minute. Nur das 3:2 durch SCV-Profi Nicolas Sessa - er traf per Elfmeter - konnten das Team von Trainer Julian Hesse nicht mehr ausgleichen.

10:0-Erfolg für SV Rödinghausen

Während Gütersloh mit dem Aufgalopp gegen den Drittligisten zufrieden sein dürfte, hat sich der SV Rödinghausen ein lockeres Startprogramm überlegt. Beim benachbarten Bezirksliga-Aufsteiger TuS GW Pödinghausen absolvierte der SVR seinen ersten Test - und erfüllte die Erwartungen.

Mit 10:0 gewann das Team von Trainer Carsten Rump, das als Mitfavorit in die kommende Saison gehen wird. Leon Tia (13.), Marco Hober (18.) und Thilo Töpken (25.) schossen eine 3:0-Pausenführung heraus.

Zum zweiten Durchgang kam dann auch Simon Engelmann, von Rot-Weiss Essen zurückgekehrter Angreifer, in die Partie. Der Rekordtorschütze der Regionalliga West ließ sich nicht lange bitte und schnürte einen Dreierpack bei seinem Debüt (56., 79., 80.). Zudem trafen Nico Tübing (55., 90.), Mirko Schuster (62./Elfmeter) und Ole Hoch (72.).

Weitere Testspiele mit Regionalliga-Beteiligung im Überblick

SC Paderborn - Wuppertaler SV 2:1

1. FC Düren - Fortuna Düsseldorf II 4:0

SC Paderborn U21 - KSV Baunatal 4:1

FC Gütersloh - SC Verl 2:3

TuS Pödinghausen - Rödinghausen 0:10

Borussia M'gladbach II - SV Elversberg 1:3

Arminia Bielefeld - SV Lippstadt 0:3

SV Meppen - 1. FC Bocholt 1:5

FC Schalke 04 II - FC Den Bosch 2:0

1. FC Mülheim - Rot-Weiß Oberhausen 0:10