SG Wattenscheid: Top-Torjäger verlängert - "Außergewöhnliche Persönlichkeit"

Vertragsverlängerung bei der SG Wattenscheid: Der Top-Torjäger der abgelaufenen Saison bleibt unabhängig von der Liga an der Lohrheide.

Schlag auf Schlag geht es bei der SG Wattenscheid. Kurz nach der Nachricht, dass insgesamt 15 Spieler den Verein im Sommer verlassen, verkündeten die 09er eine Vertragsverlängerung.

Mit Dennis Lerche haben sie den Top-Torjäger der abgelaufenen Saison an den Verein gebunden. Der 27 Jahre alte Stürmer bleibt unabhängig von der Liga an der Lohrheide. Noch ist ja nicht abschließend geklärt, ob Wattenscheids Abstieg in die Oberliga Westfalen bestehen bleibt oder der Traditionsverein anstelle des 1. FC Düren in die Regionalliga West nachrückt.

"Ich habe Wattenscheid extrem viel zu verdanken. Ich weiß, was ich hier an jedem Einzelnen im Verein habe, seien es meine Mitspieler, der Staff, die Fans oder die ehrenamtlichen Helfer", betont Lerche. "In den vergangenen Wochen habe ich viele Gespräche mit meinem Umfeld geführt. Wir haben uns entschieden, den Wattenscheider weg weiter zu gehen."

Der gebürtige Krefelder war Anfang 2022 zur SGW gekommen und mit dem Verein in die Regionalliga aufgestiegen. In seiner ersten Viertliga-Saison traf Lerche 13-mal in 23 Einsätzen. 13 Partien bestritt er von Beginn an. Nach dem letzten Saisonspiel kündigte Lerche an, eines Tages in der 3. Liga spielen zu wollen. Vorerst macht er jedoch in Wattenscheid weiter.

Wir wissen, was wir an Dennis haben, Dennis weiß was er an uns hat. Daher ist diese Vertragsverlängerung ein logischer Schritt Christian Pozo y Tamayo, Sportvorstand Wattenscheid

Die Begründung des bulligen Angreifers: "Die SGW ist sehr familiär, der Verein pusht mich enorm und ich weiß um mein Standing bei den Fans. Hier kann ich mich am besten weiterentwickeln und dem Verein helfen."

Derweil bezeichnet Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo Lerche als "eine außergewöhnliche Persönlichkeit und einen außergewöhnlicher Spielertyp, den man heutzutage nicht mehr häufig antrifft."

Pozo y Tamayo weiter: "Auf dem Platz handelt er instinktiv, das hat uns in den letzten Wochen und Monaten sehr geholfen. Wir wissen, was wir an Dennis haben, Dennis weiß was er an uns hat. Daher ist diese Vertragsverlängerung ein logischer Schritt, über den wir uns sehr freuen."