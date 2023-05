SG Wattenscheid: Viele Abschiede - Neufeld weg, Lerche will "in die 3. Liga"

Die SG Wattenscheid 09 ist abgestiegen. Für einige Spieler war es das vorletzte Spiel im Trikot der "09er". Der Sportvorstand erklärt den aktuellen Stand für die kommende Saison.

Die SG Wattenscheid 09 ist durch das 1:2 (1:0) gegen den 1. FC Düren endgültig in die Oberliga Westfalen abgestiegen. Das letzte Spiel am kommenden Samstag bei Fortuna Düsseldorf II ist sportlich bedeutungslos.

Längst laufen die Planungen für die neue Saison in der Oberliga. Doch nicht alle werden bleiben. Trainer Christian Britscho hat schon seine Zusage gegeben. Auch Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo wird weitermachen.

Am Samstag war er aber erstmal geknickt: "Uns fehlte leider wieder, wie so oft in diesem Jahr, das Spielglück. Aber wenn du die ganze Saison nimmst. Dann stehst du zurecht da, wo du stehst. Das ist dann kein Zufall mehr. Dann steigst du zurecht ab."

Mut mache, dass die Fans und das Umfeld weiter treu zum Verein stehen. 783 Besucher waren gegen Düren im Lohrheidestadion. Sie trösteten das Team nach dem Abpfiff zum letzten Mal von der legendären Westtribüne aus mit Applaus und Gesängen. Denn die Westtribüne wird nach der Saison abgerissen. Auch die Stadionsprecherin Silke Pfeifer hört auf und wurde verabschiedet.

Pozo y Tamayo blickte aber bereits nach vorne: "Jetzt haben wir natürlich eine Gewissheit, wo wir im nächsten Jahr spielen. Jetzt können wir mit den Jungs konkret über die Oberliga reden. Stand heute haben wir für das nächste Jahr acht Zusagen", rechnete er durch.





Eduard Renke, Tim Kaminski, Nico Lucas, Daniel Dudek (kommt nach seiner Leihe von Westfalia Herne zurück), Frederik Wiebel, Timm Esser und Felix Casalino spielen auch in der nächsten Saison an der Lohrheide. Dazu gibt es noch einen externen Zugang, den der Verein in der kommenden Woche präsentieren wird.

Nun werde man die nächsten Personalien angehen. "Ich würde gerne noch einige halten", sagte Pozo y Tamayo. "Aber einige haben bezüglich ihrer sportlichen Ambitionen Blut geleckt und wissen, dass sie in der Regionalliga mithalten können. Sie wollen gucken, ob sich irgendetwas ergibt. Dafür habe ich vollstes Verständnis."

So wird es bei einigen Akteuren wohl erstmal eine Hängepartie geben. "Wir sind bei Dennis Lerche in Gesprächen, wir sind bei Tom Sindermann in Gesprächen, auch bei Emre Yesilova. Wenn wir die Jungs halten können für das nächste Jahr, wäre das natürlich ein Faustpfand", meinte der Sportvorstand.

Bei Lerche dürfte es ein schwieriges Unterfangen werden. Der schloss einen Verbleib in Wattenscheid gegenüber RevierSport nach dem Spiel gegen Düren zwar nicht aus. "Wir haben jetzt noch ein Spiel und wie es dann weitergeht, das sieht man dann", meinte der Torjäger. "Mein Ziel ist so hoch wie möglich zu spielen. Ich habe ein persönliches Ziel. Ich will in die 3. Liga. Deswegen muss ich gucken, was das beste für mich ist."

Einer, der den Verein definitiv verlassen wird, ist Torhüter Kilian Neufeld. "Er hat mir gesagt, dass er nicht in der Oberliga spielen möchte", bestätigte Pozo y Tamayo.