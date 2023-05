SG Wattenscheid: 15 Spieler werden den Verein verlassen

Die SG Wattenscheid ist sportlich aus der Regionalliga abgestiegen. Der Umbruch fällt groß aus, 15 Spieler werden die Lohrheide verlassen.

Die SG Wattenscheid 09 muss nur ein Jahr nach dem Aufstieg in die Regionalliga West wieder in die Oberliga Westfalen. Es gibt nur noch eine Möglichkeit in der 4. Liga zu bleiben, wenn der 1. FC Düren final keine Lizenz bekommt. Aktuell sieht es danach aus, doch eine endgültige Entscheidung wurde hier noch nicht getroffen.

Der Umbruch bei der SGW ist aber losgelöst von dieser Thematik. Denn Entscheidungen mussten getroffen werden, die Wattenscheider gehen erst einmal von einem Antritt in der Oberliga Westfalen aus.

15 Akteure werden demnach nach dem Abstieg nicht mehr in der Lohrheide auflaufen, das gab der Verein nun bekannt. Mit Simon Roscher (Rot-Weiß Erfurt) und Timur Kesim (Rot-Weiss Essen) kehren zwei ausgeliehene Spieler zu ihren ursprünglichen Vereinen zurück. Moritz Hinnenkamp schließt sich der zweiten Mannschaft des SV Meppen an. Steve Tunga bleibt in der Regionalliga West und wird künftig das Trikot des Wuppertaler SV tragen.

Ebenfalls verabschiedet wurden Kilian Neufeld, Bruno Staudt, Ensar Candag, Timm Esser, Phil Britscho, Berkant Canbulut, Omar Jessey, Emre Yesilova, Umut Yildiz, Seiya Ihara und Julian Meier.

„Wir bedanken uns bei allen Jungs, die uns aus den unterschiedlichsten Gründen verlassen. Bei einigen sind es berufliche oder private Gründe, bei anderen sportliche oder gesundheitliche Gründe. Wir danken allen für ihren Einsatz, jeder von euch ist weiterhin ein gern gesehener Gast im Lohrheidestadion“, erklärte Wattenscheids Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo.

Als externe Zugänge haben die Wattenscheider bisher Mitchell Ozias Newton (Hamburger SV III), Arda Nebi (Sportfreunde Siegen), Serhat Kacmaz (FC Remscheid) und Gianluca Cirillo (FC Kray) verpflichtet. Dazu kommen Ahmed Kulalic und Alexandros Dimopoulos aus der eigenen U19.

Sollte die SGW am Ende doch noch in der Regionalliga antreten dürfen, dann würde sie das auch tun, wie Pozo y Tamayo gegenüber RS bereits betonte: "Natürlich würden wir die Chance, in der Regionalliga zu spielen, erneut ergreifen. Klar ist auch, dass sich bei uns nichts verändern würde. Wir würden dann mit einem Oberliga-Kader in die Regionalliga-Spielzeit 2023/2024 gehen. Die Zeiten, in denen Wattenscheid im Sommer Spieler geholt hat, die die SG im Winter nicht mehr zahlen konnte, sind vorbei."