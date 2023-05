Alemannia Aachen: Zehnter Zugang! 66-maliger Drittligaspieler unterschreibt

Alemannia Aachen macht weiter Volldampf auf dem Transfermarkt. Am Dienstag, 23. Mai 2023, stellte der Regionalligist Zugang Nummer zehn offiziell vor.

Alemannia Aachen freut sich über einen weiteren Neuzugang. Lukas Scepanik wechselt vom 1. FC Kaan-Marienborn an den Tivoli. Der 29-jährige Linksfuß kann auf der linken Außenbahn sowohl offensiv als auch defensiv zum Einsatz kommen. RevierSport hatte diesen Transfer bereits vor wenigen Tagen angekündigt.

Scepanik durchlief die Nachwuchsmannschaften des 1. FC Köln, mit denen er große Erfolge feiern konnte. 2011 wurde er Deutscher Meister mit der U17. Im Finale bei Werder Bremen gelang Scepanik per Distanzschuss der Siegtreffer, der später zum Tor des Monats gekürt wurde. 2013 wurde er mit der U19-DFB-Pokalsieger.

In der U21 des 1. FC Köln, bei den Stuttgarter Kickers und Rot-Weiss Essen sammelte Scepanik insgesamt sechs Spielzeiten Regionalliga-Erfahrung. 2019 wechselte er dann in die 3. Liga zum MSV Duisburg, zwei Jahre später zog er zu Türkgücü München weiter. In der vergangenen Saison schloss sich Scepanik dem 1. FC Kaan-Marienborn an. In seiner Vita sind bislang 66 Drittliga-Spiele (5 Tore, 6 Assists) sowie 174 Einsätze in der Regionalliga (14 Tore, 35 Vorlagen) gelistet.

"Mit Lukas konnten wir einen erfahrenen Spieler, der über eine gute Dynamik und Technik verfügt, von unserem Weg überzeugen. Er wird uns in der Offensive noch variabler machen", freut sich Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller über die Verpflichtung.

RevierSport erfuhr auch , dass sich die Aachener mit Beyhan Ametov (SV Meppen) über eine Zusammenarbeit ab dem 1. Juli 2023 einig sind. Der Offensivspieler soll in den nächsten Tagen bei der Alemannia vorgestellt werden.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Die Alemannia hat ambitionierte Ziele und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, damit dieser Traditionsverein mit seinen tollen Fans eine erfolgreiche Zukunft hat", erklärt Scepanik.

Alemannia Aachen

Zugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet (beide Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Lukas Scepanik (1. FC Kaan-Marienborn)

Abgänge: Marcel Damaschek (1. FC Düren), Tim Korzuschek (Wuppertaler SV), Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, war ausgeliehen), David Sauerland, Dario de Vita, Alexander Heinze, Jannik Mause, Sebastian Schmitt, Dimitry Imbongo, Lukas Wilton, Pepijn Schlösser, Felix Heim, Jannis Held, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt)