Regionalliga: Hammer! Düren soll keine Lizenz für 2023/2024 erhalten - so reagiert Wattenscheid 09

Adler Union Frintrop Prominente Grüße: Uli Hoeneß gratuliert zum Durchmarsch in die Oberliga

Adler Union Frintrop feierte am 7. Mai den Aufstieg in die Oberliga. Einer der Gratulanten war Uli Hoeneß. Der 71-Jährige wendete sich an den Essener Amateurklub.