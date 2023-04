Regionalliga: Jetzt ist klar, wo Düren gegen Preußen Münster ausgetragen werden kann

Es gibt Verwirrung um den Austragungsort des Regionalliga-Spiels zwischen dem 1. FC Düren und Preußen Münster. Jetzt steht eine Entscheidung.

An diesem Wochenende kann der SC Preußen Münster bereits den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen. Voraussetzung: Münster gewinnt das eigene Spiel beim 1. FC Düren. Zeitgleich darf Gladbach II beim Schlusslicht SV Straelen nicht gewinnen.

Daher ist es möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, dass der Aufstieg schon in Düren gefeiert werden kann. Es mutet wahrscheinlicher an, dass die Preußen beim Nachholspiel in der kommenden Woche (Mittwoch, 19 Uhr) beim 1. FC Kaan-Marienborn feiern dürfen.

Doch bevor der Sekt knallt, muss erst einmal gespielt werden. Und mit Blick auf die 90 Minuten in Düren stand lange Zeit die Frage im Raum, kann denn beim 1. FC Düren überhaupt gespielt werden?

Auch ein Umzug zum FC Wegberg-Beeck stand im Raum. Nun herrscht Klarheit, denn es wird in Düren gespielt. FC-Präsident Wolfgang Spelthahn erklärte gegenüber RevierSport: "Die Bauarbeiten im Gästeblock sind gerade rechtzeitig fertig geworden und entsprechen den Verbandsauflagen."

Damit steht einer Austragung im eigenen Wohnzimmer nichts im Weg und Düren freut sich auf eine tolle Kulisse. Und das ohne eigenen Druck, denn mit 39 Punkten ist der Klassenerhalt so gut wie sicher. Denn durch den Rückzug von Kaan-Marienborn gilt der Blick Platz 16, dort hat Ahlen schon 13 Punkte Rückstand auf Düren.

Spelthahn berichtet vor dem vermutlich erstmal letzten Heimspiel gegen Münster: "Für uns als eher kleinerer Verein ist es eine Freude, die zahlreichen Fans aus Münster zu empfangen. Wir wollen ein guter Gastgeber sein, uns aber sportlich gegen einen Sieg der Preußen stemmen."

Wobei auch der Boss der Dürener weiß, dass die Preußen am Ende aufsteigen werden. Er sieht es mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Wir gönnen Münster natürlich den Aufstieg als Lohn für die herausragende Saison. Grundsätzlich ist es aber schade, dass die Liga ein weiteres Zugpferd verlieren wird."