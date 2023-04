Oberliga Mittelrhein: Ehemaliger Profi des VfL Bochum legt Traineramt nieder

Aufstiegsziel verfehlt! Ein ehemaliger Profi des VfL Bochum hat seine Konsequenzen gezogen und ist vom Traineramt beim Bonner SC zurückgetreten.

Der Bonner SC, lange Jahre ein Vertreter der Regionalliga West, befindet sich ab sofort auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer.

Denn der bisherige BSC-Coach Lukas Sinkiewicz (37), der im Juni 2022 vorgestellt wurde, ist zurückgetreten. Nach der 0:1-Niederlage im Mittelrheinliga-Spiel bei der Spvg. Frechen teilte der 37-Jährige den Verantwortlichen zu Wochenbeginn seinen sofortigen Rücktritt mit. Es sei keine Kurzschlussreaktion gewesen, sondern eine wohlüberlegte Entscheidung, heißt es in der BSC-Mitteilung. Sinkiewicz war bis zum 30. Juni 2024 an den Bonner SC gebunden.

Der frühere Profi Sinkiewicz, der auf 165 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga sowie drei Länderspiele unter dem ehemaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann zurückblicken kann, spielte einst für den VfL Bochum, Jahn Regensburg, Bayer Leverkusen, FC Augsburg und 1. FC Köln.

Die Rheinlöwen stehen aktuell auf Tabellenplatz vier der Mittelrheinliga und liegen hinter ihren Erwartungen. "Lukas hat in seiner Amtszeit viel in den Verein investiert und auch jetzt in der schwierigen Phase mit seiner Entscheidung Verantwortung übernommen. Wir bedanken uns bei Lukas für sein Engagement und wünschen ihm in seiner weiteren Laufbahn alles Gute", erklärt Bonns Sportdirektor Daniel Zillken.

Zunächst werden Albert Bunjaku und Gordon Addai das Training übernehmen. Der Bonner SC liegt zehn Spieltage vor Schluss in der Mittelrheinliga neun Punkte hinter Tabellenführer FC Wegberg-Beeck. Nur der Erstplatzierte steigt in die Regionalliga West auf.