SG Wattenscheid: "Wenn das nicht reicht, muss man das anerkennen"

Am 25. Spieltag der Regionalliga West hat die SG Wattenscheid 09 in einem hektischen Spiel mit 2:3 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach verloren.

Die SG Wattenscheid 09 wartet im Jahr 2023 weiter auf das erste Erfolgserlebnis in der Regionalliga West. Gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach traten die Wattenscheider selbstbewusst auf und lieferten den Fohlen einen Schlagabtausch auf Augenhöhe.

Am Ende stand die Elf von Christian Britscho jedoch erneut mit leeren Händen da - die Gäste gewannen mit 3:2. Ein später Treffer des Ex-Esseners Oguzcan Büyükarslan ließ die 579 Zuschauer im Lohrheidestadion verstummen, die ihre Mannschaft bis dahin unermüdlich anfeuerten.

Wattenscheid trat von Beginn an mutig auf und ging nach wenigen Minuten fast in Führung. SGW-Stürmer Dennis Knabe-Lerche (5.) traf aus zentraler Position den linken Pfosten und zeigte, in welche Richtung es gehen sollte. Der erste Durchgang blieb aber noch torlos.

SGW-Trainer Britscho sagte auf der Pressekonferenz nach der Partie: „Das Spiel hatte mehrere Knackpunkte. Der erste war das Halbzeitergebnis von 0:0, eigentlich hätten wir da schon mit zwei Toren führen können oder müssen. Das ist uns nicht gelungen. Deswegen war klar, dass das Spiel in der zweiten Halbzeit etwas anders aussehen wird.“

Wir müssen konstatieren: Das, was die Mannschaft, der Staff und der Verein heute gegeben haben, war das Maximum. Und wenn das dann nicht reicht, muss man das anerkennen. Christian Britscho

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel waren es erneut Knabe-Lerche und Marco Cirillo, die den Gladbacher Torhüter Ben Zich mit ihren Torabschlüssen zu zwei starken Paraden zwangen. Gladbachs Torjäger Semir Telalovic vergab in der 57. Minute die Gelegenheit, den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen.

Sieben Minuten später erlöste Knabe-Lerche die SGW-Anhänger mit einem sehenswerten Schuss aus 15 Metern zur 1:0-Führung. Doch der kurz zuvor eingewechselte Phil Beckhoff glich nur drei Minuten später zum 1:1 aus. Den zweiten „Knackpunkt“ sah Britscho allerdings schon vor dem Ausgleichstreffer. „Es hätte an der Mittellinie eine Gelb-Rote Karte für den Achter von Gladbach geben müssen. Das war ein klares taktisches Foul. Dann fällt das 1:1“, mahnte der SGW-Trainer eine Szene von Per Lockl an. Der Gladbacher sah schließlich in der 88. Minute die Gelb-Rote Karte.

Wir sind richtig zufrieden, weil wir die drei Punkte geholt haben. In dieser ereignisreichen zweiten Halbzeit waren wir am Ende vielleicht der etwas glücklichere Sieger, aber aufgrund unserer Qualität dann doch auch verdient. Eugen Polanski

Stattdessen ging der Fohlen-Nachwuchs im Anschluss nach einer Ecke von der rechten Seite durch Michel Lieder sogar in Führung. In der 83. Minute Spielminute stand Lerche nach einem Angriff über die linke Seite plötzlich frei am Fünfmeterraum und traf zum 2:2. „Wie man es von uns kennt, geben wir nicht auf und kommen wieder“, sagte Britscho. Die Wattenscheider hatten den ersten Punkt im Jahr 2023 fast schon sicher - jedenfalls bis zur 90. Minute. Der eingewechselte Oguzcan Büyükarslan traf nach einem Konter zum 3:2-Siegtreffer und ließ alle Hoffnungen der Wattenscheider platzen.





„Wir sind richtig zufrieden, weil wir die drei Punkte geholt haben. In dieser ereignisreichen zweiten Halbzeit waren wir am Ende vielleicht der etwas glücklichere Sieger, aber aufgrund unserer Qualität dann doch auch verdient“, sagte Gladbachs Trainer Eugen Polanski im Anschluss.

SGW-Trainer Britscho auf der anderen Seite zog ein nüchternes Fazit: „Wir müssen konstatieren: Das, was die Mannschaft, der Staff und der Verein heute gegeben haben, war das Maximum. Und wenn das dann nicht reicht, muss man das anerkennen.“ Auf die Wattenscheider wartet in der nächsten Woche ein Abstiegsduell beim Letztplatzierten SV Straelen (11. März, 14 Uhr). Gladbach II empfängt zeitgleich den SC Wiedenbrück.