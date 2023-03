SG Wattenscheid 09: Einfach nur bitter! Last-Minute Knockout für Doppelpacker Knabe-Lerche und Co.

Es soll einfach nicht sein! Die SG Wattenscheid 09 stand nach einer guten Performance wieder einmal mit leeren Händen da. Fünftes Spiel, fünfte Niederlage im Jahr 2023.

Was für ein bitterer Samstag für die SG Wattenscheid 09. Da spielte die Mannschaft von Trainer Christian Britscho ein starkes Spiel gegen Borussia Mönchengladbach II und stand am Ende - einmal mehr - ohne Punkte da. Die U23 des Bundesligisten aus Mönchengladbach siegte an der Lohrheide mit 3:2.

Die SG Wattenscheid 09 ging trotz des miserablen Starts ins Jahr 2023 - vier Niederlagen in vier Spielen bei 1:14 Toren - sehr selbstbewusst in die Partie gegen den Tabellenzweiten.

Und schon nach fünf Minuten hatten die Fans in der Lohrheide den Jubelschrei auf den Lippen: Dennis Knabe-Lerche (5.) traf aber nur den Pfosten.

In Halbzeit eins spielte nur eine Mannschaft: Das Team von Trainer Christian Britscho. Marco Cirillo (28.) vernaschte auf der rechten Seite mehrere Spieler und leitete die nächste Großchance der SGW ein, aber auch diese Möglichkeit wurde vergeben. Der Treffer lag in der Luft, wollte aber bis zur Halbzeit nicht mehr fallen.

SG Wattenscheid 09: Staudt - Brdaric, Wiebel, Malcherek (80. Yildiz), Britscho - Sindermann, Tunga, Sané, Cirillo (72. Meier) - Lerche-Knabe, Roscher (76. Casalino). Staudt - Brdaric, Wiebel, Malcherek (80. Yildiz), Britscho - Sindermann, Tunga, Sané, Cirillo (72. Meier) - Lerche-Knabe, Roscher (76. Casalino). Borussia Mönchengladbach II: Zich - Kurt, Doucoure (53. Njjar., Lieder, Lockl, Schroers (80. Büyükarslan), Noß, Italiano - Telalovic, Meuer (64. Beckhoff), Sanches Borges (46. Naderi). Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg Tore: 1:0 Knabe-Lerche (64.), 1:1 Beckhoff (66.), 1:2 Lieder (76.), 2:2 Knabe-Lerche (83.), 2:3 Büyükarslan (90.). Gelbe Rot: Lockl (88.). Zuschauer: 579.

Die Wattenscheider kamen auch besser aus der Kabine als der bis dato so enttäuschende Gast vom Niederrhein. Wieder waren es Cirillo, der zunächst abzog, und Knabe-Lerche (47.) im Nachschuss, die Gladbachs Keeper Ben Zich gleich zu zwei tollen Paraden zwangen.

Und wie so oft im Fußball wird man eigentlich bestraft, wenn man vorne die besten Dinger vergibt. In Person von Semir Telalovic (57.) hätten die Gladbacher die Wattenscheider Abschlussschwäche auch fast bestraft. Doch Telalovic vergab aus aussichtsreicher Position.

Und dann folgte endlich die Erlösung für die starken Hausherren: Knabe-Lerche traf sehenswert aus 15 Metern zur 1:0-Führung!

Doch die Freude der Wattenscheider währte nicht lange. Nur zwei Minuten nach der SG-Führung traf der eingewechselte Phil Beckhoff (66.) zum 1:1-Ausgleich.

Und es kam noch bitterer für die Hausherren: Lieder erzielte nach einer Ecke die Führung für die Gäste. Wattenscheid bekam den Ball nicht geklärt, Lieder traf mit einem Rechtsschuss vom Fünfmeterraum.

Doch Wattenscheid verfügt bekanntlich über eine tolle Moral. Knabe-Lerche (83.) sorgte mit seinem 10. Saisontor für das 2:2. Am Ende wäre es ein hoch verdienter Punkt für die SG gewesen - wäre gewesen.

Denn es kam ganz bitter für die Hausherren: Nach einem Angriff über die rechte Seite traf der Ex-Essener Oguzhan Büyükarslan zum 3:2 für die Fohlen - dem Endstand!