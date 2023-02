Regionalliga West: Wuppertaler SV misslingt Generalprobe vor RWE-Duell, drei Mal Remis

In der Regionalliga West mühten sich die Spitzenteams Preußen Münster und Wuppertaler SV gegen Kellerkinder. Drei Spiele fanden keinen Sieger.

24. Spieltag der Regionalliga West. Bereits am Freitagabend hatte sich Borussia Mönchengladbach II mit 3:2 gegen Rot Weiss Ahlen durchgesetzt. Während das Spiel zwischen dem SV Lippstadt und Fortuna Düsseldorf II der Witterung zum Opfer fiel, wurden am Samstag sechs Partien gespielt.

Tabellenführer Preußen Münster hatte bei der abstiegsbedrohten Reserve des 1. FC Köln große Probleme. Nachdem es mit 0:1 aus Sicht des Spitzenreiters in die Kabinen ging, mussten sich die jungen Kölner am Ende mit 1:2 geschlagen geben. (Zum Spielbericht)

Auch der Wuppertaler SV war bei einem Kellerkind zu Gast und wartete nur auf einen Patzer der Preußen. Schlusslicht SV Straelen machte es den Gästen dabei gar nicht so leicht, dennoch konnte Lewin D'Hone (11.) den vor dem Tor effektiven WSV früh in Führung bringen. Die verdoppelte Serhat Semih Güler mit seinem 15. Saisontreffer noch vor dem Seitenwechsel.

Aber Straelen blieb in der zweiten Halbzeit engagiert, wollte sich nicht geschlagen geben und belohnte sich eine Viertelstunde vor Schluss dafür: Ken Mata verkürzte (76.) und schenkte dem SVS Hoffnung auf ein diesmal erfolgreiches Comeback. Und tatsächlich: Anders als gegen Münster schafften die Gastgeber noch den Ausgleich. Ole Päffgen traf in der Nachspielzeit zum 2:2.

Das Traditionsduell gegen die SG Wattenscheid am heimischen Tivoli konnte Alemannia Aachen durch einen schnellen Treffer von Jannik Mause (6.) bereits früh in seine Bahnen lenken. Am Ende setzten sich die Aachener souverän mit 3:0 durch. (Zum Bericht)

Die Teams im Tabellenkeller konnten derweil keine großen Sprünge machen. Der SV Rödinghausen und der 1. FC Düren trennten sich 1:1. Nach der Gästeführung durch den ehemaligen Bundesliga-Profi Christian Clemens (62.) glichen die Hausherren durch Jeff-Denis Fehr fast im Gegenzug aus (64.).

Zwischen dem 1. FC Bocholt und dem SC Wiedenbrück gab es ein torloses Remis, ebenso wie zwischen Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn und Fortuna Köln.