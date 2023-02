Regionalliga West: Sieg nach Rückstand - Preußen Münster unaufhaltsam

Regionalliga-Tabellenführer Preußen Münster hat den nächsten Sieg eingefahren. Bei der U21 des 1. FC Köln setzte sich der SCP nach Rückstand durch.

Preußen Münster marschiert weiterhin in Richtung Aufstieg in die 3. Liga. Der Tabellenführer der Regionalliga West konterte den Sieg von Verfolger Borussia Mönchengladbach U23 und gewann sein Gastspiel bei der U21 des 1. FC Köln am Samstagnachmittag mit 2:1.

Dabei drehte das Team von Trainer Sascha Hildmann einen Pausenrückstand. Elf Punkte beträgt der Vorsprung des SCP - bei einem Spiel weniger.

Die Zuschauer in Köln sahen eine verhaltene Anfangsphase beider Teams. Gut 20 Minuten ließ die erste gute Chance auf sich warten, dann kam Marc Lorenz und setzte einen Volleyschuss knapp neben das Kölner Tor.

Wenig später zappelte der Ball dann im Münsteraner Tor. Der vermeintliche Treffer von Maximilian Schmid zählte aber nicht, da der Schiedsrichter auf Abseits entschieden hatte (25.). Das war bei einem Abschluss von SCP-Stürmer Andrew Wooten kurz vor der Pause der Fall (44.).

Die erste Hälfte sollte aber auch noch einen regulären Treffer bereithalten. Denn plötzlich führte Köln. Joshua Schwirten verlängerte eine Hereingabe von Dimitrios Limnios auf Schmid, der zum 1:0 traf (45.). Es war der Lohn für einen bislang mutigen Auftritt des großen Außenseiters.

Münster: Schulze Niehues - Bouchama (60. Benjamins), Kok, Wooten (72. Langlitz), Scherder, Teklab (84. Frenkert), Lorenz, Grote (90.+4 Koulis), Remberg, Wegkamp, Hahn Köln: Roloff, Akmestanli (77. Giesen), Schneider, Salger, Schmid, Schwirten, Nottbeck (82. Suchanek), Limnios (46. Breuer), Strauch, Mittelstädt, Schlax (77. Özkan) Tore: 0:1 Schmid (45.), 1:1 Remberg (53.), 1:2 Wegkamp (75.).

Lange währte der Spielstand jedoch nicht. Nach einem Preußen-Eckball konnten die Domstädter nicht klären. Der Ball kam zu Nicolai Remberg, der aus kurzer Distanz das 1:1 traf (53.). Die Partie wurde munterer, gefährliche Szenen gab es in beiden Strafräumen.

Und doch waren es die Münsteraner, die im Stile eines Spitzenreiters zuschlugen. Unordnung vor dem Kölner Tor, Gerrit Wegkamp schaltete am schnellsten und brachte den Ball zum 2:1 über die Linie (75.). Eine Viertelstunde vor Schluss hatten die Adlerträge die Partie gedreht.

Köln stemmte sich gegen die drohende Pleite, konnte Münsters Defensive in der Schlussphase aber nicht mehr überwinden. So feierten die Gastgeber den siebten Sieg in Serie. Für Köln war es nach zwei ungeschlagenen Spielen wieder ein Rückschlag.

Auf die FC-Reserve wartet nun das nächste schwierige Spiel, wenn es zum Wuppertaler SV geht. Münster trifft auf den SV Lippstadt.