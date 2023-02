Borussia Mönchengladbach II ist am Freitagabend in der Regionalliga West ein Last-Minute-Sieg gegen RW Ahlen gelungen.

Borussia Mönchengladbach II hat den Abstand auf Spitzenreiter SC Preußen Münster zumindest für eine Nacht auf acht Punkte reduziert. Zu Hause gegen Rot Weiss Ahlen gelang den Fohlen ein dramatischer 3:2-Sieg.

Cagatay Kader hatte Gladbach nach 28 Minuten mit 1:0 in Führung gemacht. Noch vor der Pause aber glichen die Gäste durch Hüseyin Bulut aus (41.). Es würde nicht der letzte Treffer bis zum Halbzeitpfiff bleiben, denn Steffen Meuer stellte die Führung in der vierten Minute der Nachspielzeit wieder her.

19 Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da war es abermals Bulut, der den Ausgleich herstellte. Für ihn war es das fünfte Saisontor. Erneut machte ihm Meuer mit einem späten Treffer einen Strich durch die Rechnung. Der Angreifer erzielte zwei Minuten vor Schluss mit seinem achten Saisontor den 3:2-Endstand (88.) für die Hausherren.

Gladbach hat nach 24 Spielen 45 Zähler auf dem Konto und belegt damit den zweiten Platz in der Regionalliga West. Preußen Münster hat nicht nur 53 Punkte, sondern auch zwei Spiele weniger absolviert. Am Samstag (14 Uhr, live im RS-Ticker) treffen die Adlerträger auswärts auf die Zweitvertretung des 1. FC Köln.