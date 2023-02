U19 - 1. FC Köln vor BVB-Hit Ruthenbeck: "Wir sind lieber Jäger als Gejagter"

In der U19-Bundesliga kommt es am Freitag (16 Uhr) zum Aufeinandertreffen der Spitzenteams. Der BVB trifft auf den 1. FC Köln. Der Sieger macht einen großen Schritt in Richtung Meisterschafts-Endrunde.