Mittelrheinpokal: Vorgezogenes Endspiel für Aachen - Pokal-Kracher als Abwechslung

Alemannia Aachen trifft im Mittelrheinpokal-Viertelfinale auf Viktoria Köln. Es wirkt wie ein vorgezogenes Endspiel.

Drei Niederlagen in Serie - den Start ins Fußballjahr 2023 hat Alemannia Aachen mal so richtig verpatzt. Ehe der TSV den Negativtrend am kommenden Regionalliga-Spieltag gegen die SG Wattenscheid 09 stoppen will, steht ein Ausflug in den Mittelrheinpokal an.

Da steigt am Mittwochabend (19.30 Uhr) das Viertelfinale - und auf die Alemannia wartet ein richtiger Kracher. Viktoria Köln kommt auf den Tivoli. Der Drittligist ist der klassenhöchste im Wettbewerb verbliebende Verein und geht als Favorit ins Spiel.

Aachens Trainer Helge Hohl sieht in dem Pokalspiel jedenfalls eine Abwechslung zum Tagesgeschäft der Regionalliga. "Vielleicht ist es auch gut, dass wir uns jetzt in einem anderen Wettbewerb zeigen können", wird der Coach von Vereinsmedien zitiert. "Wichtig ist uns, dass wir unsere Leichtigkeit wiederfinden. Da kann es helfen, dass wir uns außerhalb des Liga-Alltags zeigen können. Wir freuen uns jedenfalls auf das Pokalspiel!"

Der Gegner aus Köln ist seit drei Spielen ungeschlagen (ein Sieg, zwei Remis), zuletzt gab es ein 1:1 gegen Dynamo Dresden. "Wir freuen uns sehr auf dieses Pokalspiel am Tivoli, da wird sicherlich eine richtig geile Stimmung sein mit einer wohl fünfstelligen Zuschauerzahl", meint Trainer Olaf Janßen auf der Vereinshomepage, wobei die Alemannia eher von 7000 bis 8000 Besuchern ausgeht.

So oder so - "Das ist nicht selbstverständlich für ein Viertelfinale im Verbandspokal", betont Janßen. "Ohne den anderen Teams zu nahe zu treten, war Aachen der schwierigste Gegner, der noch im Topf war. Da haben wir größten Respekt."

Diese Paarung wäre wohl auch eines Endspiels würdig gewesen. Das gab es in den letzten fünf Jahren sogar schon zweimal: 2018 und 2022 setzte sich die Viktoria jeweils mit 2:0 durch und zog in den DFB-Pokal ein. Nun hat Aachen die Chance zur Rache - in einem vorgezogenen Finale.