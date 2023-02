Am 21. Spieltag der Regionalliga West schlug Rot-Weiß Oberhausen die U21 vom 1. FC Köln mit 5:0 (3:0). Rinor Rexha erzielte sein erstes Tor in der Regionalliga.

Rot-Weiß Oberhausen gewann am 21. Spieltag der Regionalliga West nach einer bärenstarken Leistung mit 5:0 (3:0) gegen die U21 vom 1. FC Köln und machte durch den Erfolg die 1:4-Pleite aus dem Hinspiel vergessen. Besonders in der ersten Halbzeit spielten die Kleeblätter überragend und gingen mit einem 3:0 in die Pause. Dennoch legten die Oberhausener im zweiten Durchgang nach und erzielten zwei weitere Tore.

Auch für den 23-jährigen Rinor Rexha war es ein besonderer Tag. Kurz vor dem Schlusspfiff setzte der eingewechselte Rexha mit einem sehenswerten Heber aus der Distanz den Schlusspunkt der Partie und erntete dafür nach der Partie von Cheftrainer Mike Terranova ein Extra-Lob. Für Rexha war es das erste Tor in der Regionalliga überhaupt.

„Es freut mich für Rinor Rexha, der in der zweiten Hälfte reingekommen ist. Ich glaube, dieses Tor wird ihn auch in der Zukunft weiter beflügeln. Endlich hatte er auch im Spiel mal ein bisschen Glück und das Tor war natürlich überragend und mit viel Ballgefühl. Ich denke, das schaffen so nicht viele”, erklärte Terranova in Bezug auf den Treffer zum 5:0-Endstand. Weitere Infos zum Spielverlauf gibt es hier.

RWO holt dritten Sieg in Serie

Nach den Erfolgen in der Liga gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach und den SV Straelen war der Gala-Auftritt gegen Köln bereits der dritte Sieg in Folge für RWO. Terranova war nach den verdienten drei Punkten zufrieden mit der Leistung seiner Truppe.

Wir haben einen überragenden Start erwischt und das hat die Mannschaft natürlich beflügelt. Mike Terranova

„Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir gegen Köln den dritten Sieg in Folge geholt und zu Null gespielt haben. Ich denke, da gab es in der Vergangenheit schon ganz andere Situationen, in denen wir beispielsweise früh in Rückstand geraten sind und viel investieren mussten. Gegen Köln war es ein bisschen anders. Wir haben einen überragenden Start erwischt und das hat die Mannschaft natürlich beflügelt”, erklärte Terranova.

Der RWO-Trainer weiter: „Dennoch muss man sagen, dass auch die Kölner gute Umschaltmomente hatten, jedoch vielleicht die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen haben und auch etwas Pech im Abschluss hatten. Bei uns war es heute auch ein Stück weit die Qualität und wir haben unsere Torchancen eiskalt genutzt.”

Auf der anderen Seite zeigte sich Kölns Trainer Mark Zimmermann als fairer Verlierer und beglückwünschte die Oberhausener zum verdienten Erfolg. Im gleichen Atemzug verwies er auf das anstehende harte Restprogramm für seine vom Abstieg bedrohte Mannschaft.

„Dass die Partie mit so einer Klatsche endete, ist natürlich umso bitterer, da wir die Jungs in der folgenden Woche nun wieder aufrichten müssen und auch werden. Am kommenden Wochenende steht für uns das nächste Endspiel an und es werden immer weniger Spiele und weniger Punkte. Deshalb müssen wir sehen, wie wir uns aus diesem Schlamassel ziehen können”, erklärte Zimmermann nach der Partie.