Regionalliga West: Inklusive Deadline-Day - Alle Winter-Transfers im Überblick

SG Wattenscheid 09 Das sagt Britscho zur Pleite gegen Schalke - Fünf Mann fehlen in Köln

Die SG Wattenscheid 09 startet am Samstag bei Fortuna Köln (14 Uhr) in die Restrunde der Regionalliga West. Die Generalprobe der SG ging mächtig in die Hose.