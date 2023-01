SV Rödinghausen: 37 Spiele in der 3. Liga - SVR holt Verstärkung vom BVB II

Der SV Rödinghausen hat sich mit einem Spieler aus der Zweitvertretung von Borussia Dortmund verstärkt.

Der SV Rödinghausen hat mit Marco Hober von Borussia Dortmund einen neuen Spieler für das Mittelfeld unter Vertrag genommen. Der 27-jährige kommt vorzugsweise im offensiven Zentrum zum Einsatz und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Der gebürtige Bielefelder spielte in der Jugend viele Jahre für den DSC, ehe er zur U23 von Borussia Dortmund wechselte. Nach einem kurzen Engagement bei den Sportfreunden Lotte in der 3. Liga, kehrte er nach Dortmund zurück und stieg gemeinsam mit Ex-Rödinghausen-Coach und dem heutigen Augsburger Bundesligatrainer Enrico Maaßen in die dritthöchste Spielklasse auf. Für den BVB kommt er auf 128 Einsätze.

In dieser Saison kam Hober, der seit Sommer 2018 für den BVB II spielte, lediglich auf vier Einsätze (kein Tor, eine Vorlage) über insgesamt 94 Spielminuten.

"Mit Marco Hober bekommen wir einen technisch sehr versierten und erfahrenen Spieler, der unseren Kader absolut bereichern wird. Der Transfer war zunächst für den Sommer geplant, nun sind wir um so glücklicher das es bereits jetzt funktioniert hat", sagt Alexander Müller, Sportchef und Geschäftsführer beim SV Rödinghausen, zum Transfer.

Der SV Rödinghausen ist im Laufe der Hinrunde von Platz eins auf Rang neun der Regionalliga West abgestürzt und hat mit dem Aufstiegskampf nichts mehr zu tun. Trotzdem betonte Trainer Carsten Rump, dass die Restserie definitiv besser verlaufen soll. Rump gegenüber RevierSport: "Ich hoffe einfach, dass die meisten unserer Jungs gesund und heile bleiben. Dann wollen wir natürlich an der Effektivität arbeiten. Das ist ein Prozess, der nie abgeschlossen sein wird. Wir hatten Spiele, wie in Köln, wo wir 17 Torschüsse abgeben und keinen Treffer erzielen. Das wollen wir ändern." Dabei soll ab sofort dann auch Marco Hober helfen.