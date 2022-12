FC Schalke 04: U23 reist für einige Tage ins Trainingslager

Die U23 des FC Schalke 04 spielt eine gute Runde in der Regionalliga West. Geht es nach dem Trainer, dann soll diese Form auch in 2023 fortgesetzt werden.

19 Spiele, 30 Punkte und Platz sieben: Die Zweitvertretung des Bundesligisten FC Schalke 04 kann mit der bisherigen Regionalliga-West-Spielzeit zufrieden sein.

Ähnlich sieht es der Trainer, der seine Mannschaft auf die Restrunde auch vier Tage lang in Bayern vorbereiten wird. Zudem werden im Rahmen der Vorbereitung auch Testspiele gegen einen Regionalliga-Bayern-Gegner, die U23 des FC Augsburg, und Regionalliga-Nord-Klub BSV Schwarz-Weiß Rehden absolviert.

Jakob Fimpel, Trainer des FC Schalke 04 II, über…

… die Hinrunde in der Regionalliga West: "Insgesamt können wir mit unserer Hinrunde sehr zufrieden sein. Dennoch müssen wir weiter an unserer Zielstrebigkeit und Konsequenz vor dem Tor arbeiten, um nicht erneut wichtige Punkte liegen zu lassen. "

Wir wollen die individuelle Entwicklung jedes einzelnen Spielers weiter vorantreiben. Dazu haben wir uns intern Ziele gesetzt, die wir durch unsere aktuelle Ausgangslage alle noch erreichen können. Jakob Fimpel

…personelle Veränderungen in der Winterpause: "Derzeit sind wir mit unseren Spielern sehr zufrieden und planen keine Kaderveränderungen während der Wintervorbereitung."

…die Ziele für 2023: "Wir wollen die individuelle Entwicklung jedes einzelnen Spielers weiter vorantreiben. Dazu haben wir uns intern Ziele gesetzt, die wir durch unsere aktuelle Ausgangslage alle noch erreichen können."

…die Vorbereitung: "Am 5. Januar starten wir in Gelsenkirchen mit der Vorbereitung auf die nächsten Rückrundenspiele. Im Anschluss werden wir für vier Tage nach Oberstdorf reisen. Dort bestreiten wir unter anderem ein erstes Testspiel gegen die U23 vom FC Augsburg. In den knapp vier Wochen Wintervorbereitung haben wir bis zum Start ins Pflichtspieljahr 2023 weitere Testpartien geplant – unter anderem gegen den BSV Rehden aus der Regionalliga Nord."

5. Januar: Trainingsstart

- Trainingslager in Oberstdorf, inklusive Testspiel gegen FC Augsburg II

15. Januar: BSV Schwarz-Weiß Rehden (H, 14 Uhr)