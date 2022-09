RWO: Rotsperren, Kapitän weg, Mai fällt aus, Bangen um Öztürk, Analyse am Dienstag

Rot-Weiß Oberhausen muss aufpassen, den Anschluss in der Regionalliga nach oben nicht zu verlieren. So sieht Präsident Hajo Sommers den Start.

Für Rot-Weiß Oberhausen läuft es in dieser Saison noch nicht. Nach einem guten Start folgte der Knick, was an den vielen Gegentoren liegt, aber auch an den zahlreichen Ausfällen.

Nico Klaß verpasste die ersten Partien aufgrund einer Knöchelverletzung. Jetzt ist er wieder da, da müssen andere Leistungsträger passen. Kapitän Jerome Propheter hat sich im Training eine Muskelverletzung im Hüftbereich zugezogen und fällt damit bis auf Weiteres aus. Er wird mindestens mehrere Wochen, vielleicht auch einige Monate fehlen.

Sebastian Mai, der aus Ahlen nach Oberhausen kam, wird definitiv monatelang fehlen. Der Neuzugang hat sich einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich zugezogen.

Tanju Öztürk musste beim 1:3 gegen Schalke II nach 28 Minuten ausgewechselt werden. Eine Diagnose steht noch aus, ein Ausfall droht. Zudem werden Fabian Holthaus und Anton Heinz, die beiden Rot sahen gegen Schalke II, ersetzt werden müssen.

RevierSport sprach über die Ausfälle, den Start und die nahe Zukunft mit RWO-Präsident Hajo Sommers.

Hajo Sommers, wie bilanzieren Sie den Start in die neue Spielzeit, in der RWO angreifen wollte? Aktuell sind es schon sechs Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Preußen Münster.

Eins vorweg: Ich denke, dass wenn die Preußen nicht viele Verletzte bekommen, sie dieses Jahr das Ding durchziehen. Zu uns: Wir haben gut angefangen und schnell nachgelassen. Am Dienstag werden sich Vorstand und Sportliche Leitung zusammensetzen, um die Lage zu analysieren.

Was denken Sie, woran es liegt?

Wir kassieren viel zu viele Gegentore und müssen uns abgewöhnen, für die Tribüne zu spielen. Wir hatten uns mehr erhofft. Wir stehen nicht da, wo wir hinwollten, das aber auch berechtigt. Aber: Wir sollten unheimlich ruhig bleiben, denn wir haben 360.000 Euro aus der ersten Mannschaft genommen. Daher war es auch klar, dass es nicht sofort ganz rund läuft.

Aber Sie sagten, dass die Mannschaft aus Ihrer Sicht besser sei als die Truppe aus der letzten Saison...

... das meinte ich auch so. Aber ich sagte auch, dass nicht viel passieren darf. Denn die Breite im Kader fehlt, das wussten wir. Jetzt haben wir schon vier Ausfälle, die weh tun. Trotzdem müssen wir uns an die eigene Nase fassen, auch die Mannschaft. Wir sind selber schuld. Wir spielen ja nicht richtig schlecht, ich unterstelle auch niemandem, dass er nicht rennt und alles gibt. Daher müssen wir uns nun gemeinsam die Frage stellen, was nicht stimmt. Denn es ist ja nicht so, dass schon nichts mehr geht. Es geht darum, dass wir alle das jetzt drehen.

Kann es sein, dass RWO noch einmal reagiert und einen vertraglosen Spieler verpflichtet?

Nein, die, die da sind, müssen die Kohlen aus dem Feuer holen. Am besten schon am Wochenende in Kaan-Marienborn.