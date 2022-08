RWO legt nach: Mittelfeldspieler kehrt an die Lindnerstraße zurück

Rot-Weiß Oberhausen hat seinen Kader noch einmal ergänzt und einen ehemaliges "Kleeblatt" an die Linderstraße zurückgeholt.

Am 9. Juni 2022 RevierSport geschrieben, dass Rot-Weiß Oberhausen an einer Rückhol-Aktion von Christian März bastelt. Nun kann RWO einen Haken dahinter machen.

Denn März löste am Mittwochmittag seinen bis zum 30. Juni 2023 gültigen Vertrag beim TSV Steinbach Haiger auf. "Bereits im Juli war Christian März mit dem Wunsch einer Vertragsauflösung auf den TSV Steinbach Haiger zugekommen. Damals lehnte der TSV noch ab. Nach einigen weiteren Gesprächen und Eindrücken aus den beiden ersten Ligaspielen und einer mittlerweile wieder entspannten personellen Situation im zentralen Mittelfeld hat der Klub einem Wechsel nun doch zugestimmt. Am Mittwochmittag löste März den eigentlich noch bis zum Saisonende laufenden Vertrag vorzeitig auf und verabschiedete sich von seinen Teamkollegen. Sein neuer Arbeitgeber steht bereits fest. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen", heißt es in einer Mitteilung des Südwest-Regionalligisten.

Nach RevierSport-Informationen handelt es sich bei dem feststehenden Verein um Rot-Weiß Oberhausen - März' Ex-Klub, bei dem er jetzt erneut anheuert. Eine offizielle Bestätigung seitens RWO fehlt noch.

77 Spiele für Steinbach, 60 Einsätze für Oberhausen

Der 28-jährige März, der im zentralen Mittelfeld spielt, gehörte in der Spielzeit 2021/2022 zu den Stammspielern in Steinbach. Er stand bei den Hessen seit dem 1. Juli 2020 unter Vertrag und blickt auf insgesamt 77 Einsätze (fünf Tore, sechs Vorlagen) für den TSV zurück.

Ähnlich Zahlen konnte er in seiner Oberhausener Zeit zwischen 2018 und 2020 vorweisen. Die März-Bilanz im RWO-Trikot: 60 Begegnungen (sechs Treffer, sechs Assists). Diese Zahlen kann März ab sofort aufbessern.