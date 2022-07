RWO: Verantwortliche basteln an Rückhol-Aktion von Mittelfeldspieler

Rot-Weiß Oberhausen hat schon einiges in diesem Sommer auf dem Transfermarkt gemacht. Doch noch scheint RWO mit der Kaderplanung nicht fertig zu sein.

Wie RevierSport erfuhr, bastelt Rot-Weiß Oberhausen an einer Rückhol-Aktion eines ehemaligen RWO-Mittelfeldspielers. Die Rede ist von Christian März, der noch bis zum 30. Juni 2023 beim TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest unter Vertrag steht.

Rot-Weiß Oberhausen Zugänge: Matona-Glody Ngyombo, Kelvin Lunga (beide SV Straelen), Tobias Boche (1. FC Bocholt), Sebastian Mai (Rot Weiss Ahlen), Kilian Skolik (eigene U19), Kingsley Sinclair (zuletzt vereinslos), Nico Petritt (VfL Bochum U19), Daniel Davari (Rot-Weiss Essen), Leroy-Jacques Mickels (Türkgücü München), Denis Donkor (Türkspor Dortmund) Abgänge: Tim Stappmann (1. FC Magdeburg), Justin Heekeren (FC Schalke 04), Maik Odenthal (KFC Uerdingen), Jeffrey Obst (1. FC Bocholt), Joey Justin Gabriel (SSVg Velbert), Hüseyin Bulut (Rot Weiss Ahlen), Nico Buckmaier (FC Gütersloh), Manuel Kabambi (Eintracht Hohkeppel), Shaibou Oubeyapwa (Preußen Münster), Adam Lenges (Köln II), Vincent Boesen (Eintracht Trier)

Der Haken: Steinbach will für März eine Ablöse kassieren, die RWO nicht unbedingt bereit sein soll zu bezahlen.

Bleibt abzuwarten, wie sich die nächsten Tage in dieser Personalie entwickeln. Auf jeden Fall gehörte der 28-jährige März in der abgelaufenen Spielzeit zu den Stammspielern in Steinbach. Er steht bei den Hessen seit dem 1. Juli 2020 unter Vertrag und blickt auf insgesamt 75 Einsätze (fünf Tore, sechs Vorlagen) für den TSV zurück.

Ähnlich Zahlen konnte er in seiner Oberhausener Zeit zwischen 2018 und 2020 vorweisen. Die März-Bilanz im RWO-Trikot: 60 Begegnungen (sechs Treffer, sechs Assists). Diese Zahlen würde März in Zukunft gerne aufbessern, nun muss aber auch noch Steinbach bei der geplanten Oberhausener Rückhol-Aktion mitspielen.