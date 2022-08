WSV-Ultras vor Bocholt: "Gästeblock zum Brennen bringen"

Der Wuppertaler SV gastiert am Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Bocholt. Die Fans des WSV sind schon jetzt auf den Auftritt am Hünting heiß.

Der Wuppertaler SV kann nach drei Spielen und vier Punkten nicht zufrieden sein. Am Samstag wollen die Rot-Blauen mit einem Sieg beim noch punktlosen 1. FC Bocholt, der zu Wochenbeginn seinen Aufstiegstrainer entließ, eine Siegesserie starten. Dabei wollen auch bis zu 500 WSV-Fans der Mannschaft helfen.

Vor allem die Ultra-Gruppierung der Bergischen ist heiß auf die Reise zum Hünting nach Bocholt. "Hallo WSV-Fans, am Samstag geht die Reise für unseren Sportverein nach Bocholt. Ein Verein, der seit jeher für seine einzigartige Gastfreundschaft bekannt ist. Aus diesem Grund wollen wir uns hierfür bei den Gastgebern revanchieren und rufen alle WSV-Fans dazu auf, alles mitzubringen was blinkt, raucht oder Krach erzeugt, damit wir gemeinsam den Gästeblock zum Brennen bringen und unsere Mannschaft zusätzlich anheizen." Mit diesem Aufruf animieren die "Ultras Wuppertal 2001" zu einer verbotenen "Pyro-Show" am Hünting.

Bleibt abzuwarten, was aus diesem Vorhaben wird. Denn die Bocholter hatten schon frühzeitig mitgeteilt, dass es scharfe Kontrollen geben wird und das Abbrennen von Pyrotechnik strikt untersagt ist.

Die Informationen aus Bocholt an die WSV-Fans lauten:

- Es wird keine Tageskasse für Gästefans geben. Anhänger des WSV können die Tickets nur direkt über den Wuppertaler SV erwerben. Das Kontingent ist auf 500 Tickets begrenzt.

- Der Eingang für die Fans aus Wuppertal mit Tickets für Block F erfolgt ausschließlich über den separaten Gäste-Eingang am Hemdener Weg 165 (DJK TuS Stenern/TSV Bocholt), wo sich zugleich der Gäste-Parkplatz „P3 Gast“ befindet. Der von dort erreichbare Gäste-Bereich verfügt über einen separaten Getränke- und Speisenverkauf sowie WC-Anlagen.

- Der Verein betont außerdem, dass das Abbrennen von Pyrotechnik und Feuertöpfen in der Gigaset Arena Am Hünting strikt untersagt ist und unabhängig der zugehörigen Fangruppierung in jedem Fall unverzüglich zur Anzeige gebracht sowie mit Stadionverbot sanktioniert wird.