Regionalliga West: Die erste Trainerentlassung der Saison 2022/2023 ist perfekt

Kaum ist die Saison 2022/2023 in der Regionalliga West gestartet, da ist der erste Trainer schon seinen Job los. Es handelt sich um einen Aufstiegscoach.

Das ging ja schnell! Nach drei Spielen und drei Niederlagen - 1:3 gegen Düren, 1:2 gegen Düsseldorf II, 0:5 gegen Münster - hat sich der 1. FC Bocholt von Aufstiegstrainer Jan Winking getrennt. Das erfuhr RevierSport aus dem Umfeld der Bocholter. Mittlerweile hat der Verein die Nachricht auch offiziell bestätigt. Die Mannschaft ist bereits in der WhatsApp-Gruppe über die Entscheidung des Bocholter Präsidenten Ludger Triphaus informiert worden.

Dieser hatte folgende Nachricht an die sportliche Führung, die dann die Info an die Mannschaft weiterleitete, gesendet: "Lieber Marcus (Marcus John, Sportchef, Anm. d. Red.). Ich bitte dich die Mannschaft und das Trainer-/Betreuerteam über folgenden Sachverhalt zu informieren. Heute Vormittag hat der 1. FC Bocholt die Zusammenarbeit mit seinem Cheftrainer Jan Winking beendet. Durch den vom Verein initiierten Trainerwechsel soll der negative Trend ins Positive umgekehrt werden. Vorübergehend wird unser sportlicher Leiter Marcus John, (Inhaber der A-Lizenz) das Training leiten. Ich hoffe sehr, dass die getroffene Entscheidung auch bei Euch weitere Kräfte frei setzt, um in der Regionalliga eine sachgerechte Rolle zu spielen. Ich möchte es nicht versäumen, mich persönlich als auch für den 1. FC Bocholt für die überragende Arbeit, die Jan in den letzten Jahren geleistet hat, zu bedanken. Ohne Jan hätten wir diesen Status nicht erreicht."

Triphaus hatte schon am vergangenen Wochenende gegenüber RevierSport betont, dass auch der 26-jährige Aufstiegscoach Jan Winking keinen Bonus am Hünting besitzt.

Triphaus sagte: "Fakt ist, dass in diesem Geschäft niemand einen Freifahrtschein genießt - weder beim FC Bayern München noch beim 1. FC Bocholt. Ich werde in der kommenden Woche mit unserem Trainer intensive Gespräche führen und wir werden schauen, was wir verändern können, müssen, damit die Mannschaft punktet. Das werden wir gemeinsam und in Ruhe besprechen."

Und das Ergebnis des Gesprächs war die Winking-Entlassung. Am kommenden Wochenende (Samstag, 14 Uhr) ist der Wuppertaler SV dann in Bocholt zu Gast. Beim 1. FC wird dann Sportchef Marcus John als Trainer an der Seitenlinie stehen.