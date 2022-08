Regionalliga West: Alemannia Aachen droht Fehlstart

Nach zwei engen und umkämpften Spielen in der Regionalliga West hat Alemannia Aachen erst einen Punkt auf dem Konto. Gegen Fortuna Düsseldorf II soll der erste Sieg eingefahren werden.

Aus den ersten zwei Spielen in der Regionalliga West konnte Alemannia Aachen lediglich einen Punkt mitnehmen. Nach einer Auftaktniederlage gegen Rot-Weiß Oberhausen musste man im ersten Heimspiel kurz vor Schluss den Ausgleich gegen den 1. FC Düren hinnehmen.

Trainer Fuat Kilic zeigt sich ein wenig enttäuscht: „Wenn man rein nach der Punkteausbeute geht, ist das natürlich ein mäßiger Start. Wir hätten aus den ersten zwei Spielen mehr mitnehmen müssen, vor allem aus dem Spiel gegen Oberhausen. Und wenn du kurz vor Schluss gegen Düren führst, musst du den Sack zumachen und die Punkte nach Hause holen. Von daher haben wir auf jeden Fall einige Punkte zu wenig auf dem Konto. Das entspricht nicht der Leistung, die wir bislang gezeigt haben.“

Mit dieser ist der Alemannia-Trainer bislang über weite Strecken sehr zufrieden. Die bisherigen Ergebnisse will er deswegen auch nicht zu hoch hängen. „Im Endeffekt haben wir das Ziel, eine solide Runde zu spielen und klar einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Wir sollten nicht anfangen nach dem zweiten Spieltag über Druck zu sprechen“, erklärt Kilic. Wenn die Mannschaft an die Leistungen der ersten Spiele anknüpft, werden mit der Zeit auch die Ergebnisse kommen.

Alemannia Aachen: Fuat Kilic erwartet enges Spiel

Am dritten Spieltag sind die Aachener bei der Reserve von Fortuna Düsseldorf zu Gast. „Düsseldorf ist eine Mannschaft, die definitiv spielerische Qualitäten hat“, lobt Kilic den kommenden Gegner. Die Düsseldorfer konnten zuletzt das Auswärtsspiel beim 1.FC Bocholt mit 2:1 für sich entscheiden. „Wir müssen gucken, dass wir ihnen wenig Räume geben, damit sie sich gar nicht erst entfalten können. Es wird mit Sicherheit eine enge Partie, in dieser Liga ist kein Spiel einfach. Unser Ziel ist es, den Gegner zu neutralisieren und unsere Intensität erneut auf den Platz zu bringen“, beschreibt Kilic das Erfolgsrezept für den ersten Saisonsieg.

In der kommenden Woche hat das Team von Kilic spielfrei, bevor die Aachener am fünften Spieltag beim Wuppertaler SV auflaufen müssen. Um nicht direkt tief in der unteren Tabellenhälfte zu stecken, sollte der erste Saisonsieg nicht zu lange auf sich warten lassen.