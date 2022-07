Schalke U23 - Tim Albutat über Führungsrolle: "Ich gehe im Team voran"

Bei der U23 des FC Schalke 04 gehört Neuzugang Tim Albutat mit 29 Jahren zu den Routiniers. Vor dem Start der Regionalliga West spricht der Ex-Duisburger über die neue Saison.

Wenn die U23 des FC Schalke 04 am Sonntag (14 Uhr) gegen den SV Straelen in die Regionalliga-Saison startet, wird es für Tim Albutat ein ganz besonderes Spiel sein. Denn inzwischen sind über 15 Monate vergangen, seit der 29-Jährige zuletzt auf dem Rasen stand. Im April 2021, damals noch in Diensten des KFC Uerdingen, zog sich Albutat einen Kreuzbandriss zu. Der KFC stieg am Saisonende ab, Albutat blieb eine Saison ohne Verein und schuftete in der Reha für sein Comeback, das der Taunussteiner nun im königsblauen Trikot geben wird. Vor dem Auftakt hat RS mit dem Defensivmann gesprochen.

Tim Albutat, nach dem Kreuzbandriss und einem Jahr ohne Verein stehen Sie seit einigen Wochen wieder mit einer Mannschaft auf dem Platz. Haben Sie sich schnell wieder an das Leben als Vollzeit-Fußballer gewöhnt?

In der Reha habe ich auf meine Rückkehr als Vollzeit-Fußballer hingearbeitet und konnte mich dadurch schnell wieder an dieses Leben gewöhnen.

Wie fühlen Sie sich zum Ende der Vorbereitung?

Nach und nach habe ich das Gefühl, dass ich nach meiner langen Verletzung wieder zu Kräften gekommen bin und von Tag zu Tag fitter werde. Mit 29 Jahren sind Sie der zweitälteste Spieler im Kader, sollen Führungsaufgaben übernehmen. Welche Werte möchten Sie den jüngeren Spielern vermitteln?

Es ist mir bewusst, dass ich mit meinen 29 Jahren als Führungsspieler gelte. Das wäre ich mit meiner Vita bei jeder anderen Mannschaft wahrscheinlich auch. Ich gehe im Team voran und versuche den jüngeren Spielern Werte zu vermitteln, ihnen Selbstvertrauen zu geben und für sie da zu sein – gerade auch für die Jungs aus der U19, die erst in den Herrenfußball aufgerückt sind. An die Unterschiede zwischen Jugend- und Seniorenfußball muss man sich schnell gewöhnen, das war bei mir früher nicht anders.

War diese Rolle für Sie auch ein Grund für den Wechsel nach Gelsenkirchen? Wenn nicht, was dann?

Schalke ist ein großer Verein und immer eine gute Adresse. Wenn so ein Traditionsklub ein Angebot macht, ist es schwer dieses abzulehnen.

Schwang bei Ihrem Wechsel vielleicht auch irgendwo der Wunsch mit, einmal für die Profis aufzulaufen?

An erster Stelle steht meine Aufgabe als Führungsspieler in der U23. Ich möchte für die jungen Spieler da sein und einfach eine gute Saison spielen. Alles was on top kommt, darf gerne on top kommen. Mein voller Fokus liegt aber auf der U23.

Sie haben sechs Jahre für den MSV Duisburg gespielt. War eine Rückkehr kein Thema?

Ich habe lange für den MSV gespielt, sodass ich mir eine Rückkehr vorstellen konnte. In Duisburg hatte ich sechs schöne Jahre. Außerdem wohnen ich und viele meiner Freunde dort. Mittlerweile hat sich im Verein viel getan und ich kenne kaum noch Leute, die dort tätig sind. Es war eher so, dass ich dort nicht im Gespräch war. Ein Wechsel stand für die Verantwortlichen somit nicht zur Debatte.

Vor einigen Monaten haben Sie bei RS gesagt, dass Sie"auf jeden Fall noch einmal sportlichen Erfolg haben" möchten. Wie müsste die Saison verlaufen, um dieses Ziel zu erreichen?

Ich möchte meine Leistung zu einhundert Prozent auf den Platz bringen – genauso wie vor der Verletzung. Wir sind eine U23, die Powerfußball spielen und dem Gegner unser Spiel aufzwingen will. Wenn wir das schaffen, erreichen wir unsere sportlichen Ziele, die wir uns als Team gesetzt haben: Spiele gewinnen und dabei den bestmöglichen Tabellenplatz durch unsere Leistung erreichen. Meiner Meinung nach sind wir eine gute Mannschaft. Wenn alle Spieler das umsetzen, was wir uns vornehmen, kann es eine erfolgreiche Saison werden. Und dann ist sie auch am Ende für mich sportlich erfolgreich.