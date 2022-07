Regionalliga: SG Wattenscheid-Kapitän - „Wir sind bereit für Preußen Münster”

Regionalliga-Aufsteiger SG Wattenscheid 09 bekommt es am ersten Spieltag mit Liga-Schwergewicht Preußen Münster zutun. Trainer und Spieler sehen sich für das Auftaktspiel dennoch gewappnet.

Die SG Wattenscheid 09 ist zurück in der Regionalliga West. Zum Auftakt erwartet den Aufsteiger aus dem Ruhrgebiet jedoch ein hartes Programm. Am ersten Spieltag der kommenden Spielzeit gastiert die Mannschaft unter der Leitung von Trainer Christian Britscho beim SC Preußen Münster. Am zweiten Spieltag wartet der Wuppertaler SV auf die Wattenscheider. Am dritten Spieltag geht es für die SGW zum Auswärtsspiel nach Ahlen und die Woche darauf gastiert Fortuna Köln im Lohrheidestadion in Wattenscheid.

Nach dem 3:1-Erfolg im Testspiel gegen VfB Homberg folgte bei der Generalprobe im Test gegen die SSVg Velbert eine 2:3-Niederlage. Zum Auftakt der kommenden Saison in der Regionalliga steht nun die Partie gegen Münster auf dem Spielplan der Wattenscheider. Nach Aussagen von SGW-Kapitän Marvin Schurig ist die Sportgemeinschaft bereit für die anstehende Aufgabe.

„Auch wenn das Testspiel gegen Velbert unglücklich verlaufen ist, sind wir auf jeden Fall bereit für Preußen Münster. Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt und sollten daraus einiges mit in das nächste Spiel mitnehmen können. In der zweiten Halbzeit sind uns Fehler unterlaufen. Das ist in einem Testspiel jedoch normal, weil man auch einige Dinge ausprobiert. Wir lassen uns davon jedoch nicht beeinflussen, sondern setzen den Fokus auf die nächste Woche”, erklärte der Kapitän. „Wir haben lange und hart für dieses Ziel gearbeitet und freuen uns riesig auf den Start der neuen Regionalliga-Saison”, fügte Schurig hinzu.

Gegen Münster: Britscho rechnet mit schwierigem Spiel

Das Spiel gegen die SSVg Velbert war auch gleichzeitig das letzte Spiel in der Vorbereitung für die Wattenscheider. Vor dem Auftakt gegen Münster zog Cheftrainer Britscho ein letztes Fazit: „Auch wenn der ein oder andere das nach einer Niederlage im letzten Testspiel nicht verstehen wird, bin ich sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Wir haben viel trainiert und in taktischen Bereichen gearbeitet. Von daher sind wir mit dem jetzigen Stand der Dinge und dem umgesetzten Willen der Jungs wirklich sehr zufrieden.”

Das Auftaktspiel der Wattenscheider gegen Münster wird am kommenden Samstag steigen. In der letzten Woche vor dem regulären Spielbetrieb möchte der Trainer seiner Mannschaft den letzten Schliff verpassen und auch aus den vergangenen Testspielen möchte man in Wattenscheid lernen.

„Wir werden uns in der kommenden Woche erstmal regenerieren und unsere Lehren aus den Testspielen ziehen. Ich glaube, dass wir danach gut vorbereitet in ein mega schwieriges Spiel gehen werden, jedoch freut sich jeder innerhalb und außerhalb der Mannschaft auf diesen Tag und darum geht es schlussendlich auch”, erklärte Britscho in Bezug auf den Saisonstart.