Trotz Pleite bei der SSVg Velbert: Wattenscheid-Trainer Britscho sah „perfekten Test”

Die SSVg Velbert konnte das Testspiel gegen die SG Wattenscheid 09 mit 3:2 (0:1) gewinnen. Zum Schluss waren jedoch beide Trainer zufrieden.

Die SG Wattenscheid 09 verlor ihr letztes Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Regionalliga West und musste sich nach 90 Minuten dem Oberligisten SSVg Velbert geschlagen geben. Die unterklassigen Velberter gewannen die Partie mit 3:2 (0:1) und machten dadurch ihre Ambitionen in Bezug auf die nächste Saison in der Oberliga Niederrhein klar.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit brachte Wattenscheids Emre Yesilova seine Mannschaft durch eine starke Einzelaktion in Führung. Direkt nach dem Wiederanpfiff konnte Velbert jedoch durch Robin Hilger ausgleichen und durch weitere Tore von Robin Urban per Elfmeter und Calvin Minewitsch auf 3:1 erhöhen. Den Schlusspunkt der Partie setzte zehn Minuten vor Abpfiff dann Umut Yildiz. Der Anschluss kam jedoch zu spät und so blieb es schlussendlich beim 3:2-Endstand.

Velberts Cheftrainer Dimitrios Pappas war nach dem Schlusspfiff zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Auch mit der gesamten Vorbereitung im allgemeinen ist der 42-Jährige bislang zufrieden. „Wir stecken mitten in der Vorbereitung und da ist so ein Sieg natürlich enorm wichtig. Beim 2:2 im letzten Testspiel gegen Vreden haben wir schon ein gutes Spiel gemacht, auch wenn die Jungs mit dem System noch nicht hundertprozentig klar kamen. Gegen Wattenscheid sind wir einen Schritt weiter gegangen. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet und hatten viel Ballbesitz. Glücklicherweise wurden wir für unsere Mühen belohnt. Insgesamt bin ich sehr zufrieden”, erklärte Pappas nach dem Schlusspfiff.

SGW-Trainer Britscho: „Das war der perfekte Test”

Das Spiel gegen die SSVg Velbert war das letzte Vorbereitungsspiel der Wattenscheider. Zum Auftakt der kommenden Saison in der Regionalliga West wartet auf die SG ein richtiger Kracher. Am ersten Spieltag wird der Klub aus dem Ruhrgebiet zum SC Preußen Münster reisen.

Trotz der Niederlage in der Generalprobe im Test gegen Velbert war Wattenscheids Trainer Christian Britscho durchaus zufrieden mit der Entwicklung seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen: „Das war für uns der perfekte Test. Wir wussten, dass Velbert presst und wir wissen auch, dass Münster in der kommenden Woche pressen wird. Genau das haben wir erwartet und genau so wollten wir es haben.”

Auch auf die Frage, in welchen Bereichen sich seine Mannschaft vor dem Kracher gegen Münster noch verbessern müsse, hatte Britscho eine Antwort parat. „Wir müssen resistenter gegen das Pressing werden und noch mehr Ruhe ausstrahlen. Im Moment passt schon so einiges, jedoch müssen wir noch an der ein oder anderen Stellschraube drehen. Dass wir gegen Velbert unter Druck geraten sind und diese Stellschrauben offengelegt worden sind, war deshalb unterm Strich perfekt”, erklärte der Aufstiegs-Trainer.