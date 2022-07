Schalke: U23 schlägt Sportfreunde Lotte deutlich

Die U23 des FC Schalke 04 hat einen deutlichen Testspielerfolg gegen die Sportfreunde Lotte gefeiert. Damit bleibt S04 weiter ungeschlagen in der Vorbereitung.

Die U23 des FC Schalke 04 hat auch das dritte Testspiel der Sommervorbereitung gewonnen. Am Donnerstagmittag schlug die zweite Mannschaft der Königsblauen den Regionalliga-Absteiger Sportfreunde Lotte im Parkstadion deutlich mit 7:1 (3:1). In den vorigen Partien hatte S04 den Drittligisten SV Meppen und den FC Iserlohn aus der Westfalenliga besiegt (11:0).

Einen Doppelpack erzielten am Donnerstag jeweils Rufat Dadashov (75., 85.) und Niklas Castelle (23., 65.), der neulich in einem Test für die Profis auflief und ebenfalls traf. Auch die beiden Neuzugänge Moritz Flotho (16.) und Grace Bokake (44.) waren gegen Lotte erfolgreich. Den Schlusspunkt setzte der japanische Gastspieler Soichiro Kozuki, der zuletzt beim 1. FC Düren unter Vertrag stand (87.).





Für die neuformierten Sportfreunde war es das erste Testspiel nach dem Abstieg - und für Trainer Fabian Lübbers sicherlich ein besonderes. Der 30-Jährige, der nach seinem Karriereende beim SV Lippstadt am Ende der Vorsaison in Lotte erstmals als Chefcoach arbeitet, stand zwischen 2019 und 2021 für Schalkes Reserve auf dem Rasen.

Der nächste Test der U23 steht am Sonntag an. Dann geht es gegen die Zweitvertretung des Hamburger SV (13 Uhr). Lotte trifft am Samstag auf den Landesligisten SV Bevern (15 Uhr).