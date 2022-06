Schalke: Kantersieg in Hüls, Jullien soll kommen, Bangen um Krauß

Schalke feierte im ersten Test gegen den Bezirksligisten VfB Hüls einen Kantersieg. Simon Terodde traf sechs Mal.

Groß war die Vorfreude des VfB Hüls auf diesen Mittwochabend. Ganz Marl freute sich auf den Besuch des großen Nachbarn aus der Bundesliga: Schalke 04. Und der VfB erwies sich als toller Gastgeber – nicht nur weil die Rahmenbedingungen im Evonik-Sportpark toll waren: Bratwürsten zischten auf dem Grill, Bier ging pausenlos über den Tresen und die 3.100 Zuschauer bekamen reichlich Tore zu sehen. Verteilt wurden diese aber mehr als ungleich, denn die Schalker setzten sich mit 14:0 (10:0) durch.

Frank Kramer, der neue Trainer der Königsblauen registrierte die vielen Tore ruhig, aber sichtlich zufrieden. Alles andere als ein hoher Sieg im ersten Test der Sommervorbereitung gegen den Bezirksligisten aus der Nachbarschaft wäre eine Überraschung gewesen, aber dass es die Schalker schon vor der Halbzeit zweistellig machten, überraschte dann doch einige der Zuschauer.

Aufstellung Schalke 1. Halbzeit: Schwolow – Aydin, Thiaw, Lode, Ouwejan – Latza, Kurt – Lee, Zalazar – Pieringer, Terodde Aufstellung Schalke 2. Halbzeit: Fährmann – Matriciani, Cissé, Pálsson, Calhanoglu – Flick – Mollet, Krauß – Sané, Polter, Castelle Tore:1:0 Terodde (8.), 2:0 Terodde (10.), 3:0 Ouwejan (17.), 4:0 Lee (18.), 5:0 Terodde (22.), 6:0 Terodde (24.), 7:0 Terodde (25.), 8:0 Kurt (29.), 9:0 Lee (38.), 10:0 Terodde (44.), 11:0 Polter (69.), Polter 12:0 (72.), 13:0 Castelle (77.), 14:0 Mollet (81.).

Trotz fast 30 Grad war das Tempo im Spiel der Gelsenkirchener vor allem vor der Pause hoch. Schon eine Woche nach dem Trainingsstart lief das Kombinationsspiel recht flüssig. Und der Schalker Zielspieler zeigte sich bereits in guter Frühform: Simon Terodde traf schon vor der Pause sechsmal. Nach acht Minuten traf er auf Vorlage von U23-Aushilfe Elias Kurt zur Führung. Wenig später traf der Zweitliga-Rekordtorjäger dann auch noch zum 2:0 (10.), 5:0 (22.), 6:0 (24.), 7:0 (25.) und 10:0 (44.), ehe Terodde mit Beginn der 2. Halbzeit ausgewechselt wurde – wie die komplette Schalker Mannschaft.

Das schönste Tor des Spiels aber gelang nicht dem Knipser vom Dienst, sondern Linksverteidiger Thomas Ouwejan. Mit dem linken Fuß zirkelte er aus etwa 25 Metern einen Freistoß in den Winkel (17.) – es war das 3:0 für S04. Die Fans begeistern konnte auch Leihspieler Dong-gyong Lee, der die Marler mit seinen Dribblings immer wieder alt aussehen ließ. Seine gute Leistung krönte er mit den Toren zum 4:0 (18.) und 9:0 (38.). Zum zwischenzeitlichen 8:0 traf U23-Aushilfe Elias Kurt (29.).





Neben dem neuen Trainer konnten die 3.100 Zuschauer in Marl auch erstmals einige der Schalker Neuzugänge in Aktion sehen. Schon in der ersten Halbzeit stand Torwart Alexander Schwolow im Tor, nach der Pause gaben dann auch Innenverteidiger Ibrahima Cissé, die Mittelfeldspieler Tom Krauß und Florent Mollet sowie Stürmer Sebastian Polter ihr Schalke-Debüt. Aus der U23 durften neben Torschütze Kurt auch Sidi Sané und Niklas Castelle erstmals Profi-Luft schnuppern.

Dabei zählte der 19 Jahre alte Stürmer Castelle zu den auffälligsten Schalker in der 2. Halbzeit – allein, weil er zu schnell für die Verteidiger des VfB Hüls war. Nach 77 Minuten gelang ihm dann auch sein Tor-Debüt für die Profis – es war das 13:0. Als das Spiel in der Schlussphase schon vor sich hinplätscherte, netzte dann auch Ex-Bochumer Sebastian Polter zum 11:0 (69.) und 12:0 (72.). Der 14:0-Endstand gelang Florent Mollet (81.). Ärgerlich: Neuzugang Tom Krauß verletzte sich kurz vor dem Schlusspfiff und musste vorzeitig vom Platz.

Aufgearbeitet wird das Testspiel bereits an diesem Donnerstag im Training, ehe am Samstag das nächste Vorbereitungsspiel bei Blau-Weiß Lohne (15.30 Uhr) ansteht. Vielleicht ist dann auch schon der nächste neue Spieler mit dabei: Christopher Jullien – der französische Abwehrspieler war am Mittwoch schon zum Medizincheck in Gelsenkirchen und soll für ein Jahr von Celtic Glasgow ausgeliehen.