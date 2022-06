Wuppertaler SV: 162-maliger Drittligaspieler unterschreibt

Der Wuppertaler SV hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen erfahrenen Innenverteidiger an Land gezogen.

Jeron Al-Hazaimeh wechselt vom SV Meppen zum Wuppertaler SV. Der 30-Jährige hatte eine Vertragsverlängerung beim Drittligisten aus dem Emsland abgelehnt und suchte eine neue Herausforderung, die er nun an der Wupper gefunden hat. Bereits am Samstag nahm der Innenverteidiger am WSV-Mannschaftstraining teil.

Linksfuß Hazaimeh, der auch verpflichtet wurde, weil mit Kevin Pytlik ein WSV-Innenverteidiger lange fehlen wird - RevierSport berichtete - stand die letzten beiden Jahre beim SV Meppen unter Vertrag und kam in dieser Zeit 57 Mal in der 3. Liga zum Einsatz. Insgesamt kann der 1,92 Meter große Al-Hazaimeh auf 162 Begegnungen in der dritthöchsten Spielklasse verweisen.

Der in Düsseldorf geborene Abwehrspieler stand in seiner Karriere bisher bei Fortuna Düsseldorf, dem Chemnitzer FC, den Sportfreunden Lotte, dem SC Preußen Münster und dem SV Meppen unter Vertrag. Nun kommt in seiner Vita der Wuppertaler SV hinzu.

Die bisherigen Zu- und Abgänge des Wuppertaler SV im Überblick:

Zugänge: Tobias Peitz (SV Straelen), Lukas Demming (SC Wiedenbrück), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Serhat-Semih Güler (Bonner SC), Joel Nickel, Giulio Multari (beide eigene U19), Franz Langhoff (Fortuna Düsseldorf II), Marco Stiepermann (SC Paderborn), Jeron Al-Hazaimeh (SV Meppen), Lewin D'Hone (TSG Sprockhövel).

Abgänge: Dominik Bilogrevic (SC Paderborn, war ausgeliehen), Niklas Fensky, Joelle Tomczak, Felix Backszat, Jannis Kübler, Michele Cordi (alle Ziel unbekannt), Semir Saric (Kickers Offenbach), Philip Aboagye (SC Wiedenbrück), Isaak Akritidis (1. FC Bocholt, ausgeliehen).