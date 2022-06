SG Wattenscheid: 23 Scorerpunkte! Stürmer aus Essen kommt an die Lohrheide

Die SG Wattenscheid 09 hat die nächste Verstärkung für die kommende Regionalliga-West-Saison 2022/2023 unter Dach und Fach gebracht.

Die Planungen für den Regionalliga-Kader bei der SG Wattenscheid 09 schreiten weiter voran: Mit Calvin Küper nimmt die SGW einen flexiblen Offensivspieler unter Vertrag. Der 21-Jährige kommt von der Spielvereinigung Schonnebeck aus Essen an die Lohrheide.

"Wattenscheid ist ein toller Traditionsverein. Die Verantwortlichen haben sich in den letzten Wochen sehr um mich bemüht. Da ich früher schon zwei Jahre bei 09 gespielt habe, freue ich mich mega, hier nun den nächsten Schritt in der Regionalliga zu gehen." Besonders freut sich Köper auf die Unterstützung von den Rängen: "Bei meinem letzten Besuch war ich von den Fans und der Atmosphäre begeistert. So etwas ist in der Oberliga nicht selbstverständlich. Ich freue mich sehr darauf, das ganze demnächst vom Platz aus zu erleben", sagt Küper.

09-Trainer Christian Britscho: "Calvin hat seine Stärken im Torabschluss und der Torvorbereitung. Er ist ein sehr junger, williger Spieler – genau der Spielertyp, der mit uns den nächsten Schritt gehen kann und möchte. Ich bin sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat."

Küper spielte bereits in der Jugend für 09, bevor es ihn zur SG Essen-Schönebeck zog. Dort schaffte er 2019 den Sprung in die 1. Mannschaft. 2021 schloss er sich Schonnebeck an. In der vergangenen Oberligasaison gelangen Küper 14 Tore in 35 Pflichtspiel-Einsätzen, weitere neun bereitete er vor. Sein Ziel für die neue Saison ist klar: "An erster Stelle steht für mich, die Klasse in der Regionalliga zu halten und am Ende in der Tabelle so gut wie möglich da zu stehen. Persönlich möchte ich mich einfach so weiterentwickeln, wie es in den letzten Jahren der Fall war und mit hoffentlich vielen Toren und Vorlagen etwas zum Erfolg beisteuern."