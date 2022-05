Der SV Rödinghausen hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen echten Scorer-König verpflichtet. Die Zahlen des neuen Mannes sind beeindruckt.

Zur neuen Spielzeit wechselt Ramien Safi vom Brinkumer SV an den Wiehen. Der 22-jährige Niederländer, der auch die afghanische Staatsbürgerschaft besitzt, ist in der offensive flexibel einsetzbar und überzeugte in dieser Saison mit beeindruckenden Leistungen. Beim SV Rödinghausen erhält er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

Für den Bremen-Oberligisten Brinkumer SV erzielte Safi in dieser Spielzeit bei 33 Einsätzen 31 Tore und bereitete zudem weitere 30 Treffer vor - macht 61 Scorerpunkte! Der Offensiv-Allrounder kann sowohl auf den Außenbahnen als auch im zentralen Angriff zum Einsatz kommen.

Zugänge: Malte Meyer (Lüneburger SK Hansa), Nico Alexander Tübing (SC Verl U19), Dominique Domröse (Sportfreunde Lotte), Jan Bach (FC Wegberg-Beeck), Paul Danner (eigene U23), Tiago Estevão (FC Wegberg-Beeck), Ramien Safi (Brinkumer SV). Malte Meyer (Lüneburger SK Hansa), Nico Alexander Tübing (SC Verl U19), Dominique Domröse (Sportfreunde Lotte), Jan Bach (FC Wegberg-Beeck), Paul Danner (eigene U23), Tiago Estevão (FC Wegberg-Beeck), Ramien Safi (Brinkumer SV). Abgänge: Aday Ercan (Borussia Dortmund II), Sebastian Haupt (SV Drochtersen/Assel), Angelo Langer (Fortuna Köln), Alexander Sebald, Sebastian Haut, Seung-won Lee und Rick ten Voorde, Adrian Wanner, Elms Jeroen Bornemann (alle Ziel unbekannt).

"Wir freuen uns sehr, mit Ramien einen jungen und sehr spannenden Offensiv-Allrounder zu bekommen. Er hat uns mit seinen starken Leistungen und seinem Charakter absolut überzeugt und wird unseren Kader definitiv bereichern", sagt SVR-Geschäftsführer und- Sportchef Alexander Müller zur Safi-Verpflichtung.

Der SV Rödinghausen, der in der kommenden Serie auch im DFB-Pokal (Gegner: TSG Hoffenheim, Anm. d. Red.), hat in Zukunft einiges vor. "Wir wollen eine richtig gute Rolle spielen. Wo wir am Ende landen, werden wir dann sehen. Wir freuen uns jetzt auf den Urlaub und dann auf die Vorbereitung und neue Saison", betonte Müller vor wenigen Tagen im RevierSport-Gespräch.