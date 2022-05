RWE: Neuer Vertrag! "Er ist ein wichtiger Faktor für die Stimmung in der Kabine"

Rot-Weiss Essen hat eine weitere Vertragsverlängerung bekanntgegeben. Damit stehen - Stand: 27. Mai 2022 - 24 Mann für die Saison 2022/2023 unter Vertrag.

Rot-Weiss Essen wird die Zusammenarbeit mit Raphael Koczor fortführen. Der 33-jährige Torhüter wechselte im Sommer 2021 vom Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger an die Hafenstraße und unterzeichnete jüngst ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2023 - RevierSport hatte bereits vor wenigen Tagen berichtet, dass der Koczor-Vertrag wird.

"'Rapha' hat seine Rolle in der Mannschaft gefunden und in der abgelaufenen Saison hervorragend umgesetzt. Er hat in seiner Laufbahn viele Erfahrungen sammeln können, die er jetzt mit unseren jüngeren Torhütern sowohl an der Hafenstraße als auch an unserem Nachwuchsleistungszentrum teilt. Darüber hinaus ist er ein wichtiger Faktor für die Stimmung in der Kabine, daher freue ich mich, dass er das Team auch in der kommenden Saison weiterhin unterstützen wird", erklärt RWE Sportdirektor Jörn Nowak.

RWE-Kader 2022/23 - Stand: 27. Mai 2022: Tor: Jakob Golz, Raphael Koczor Abwehr: Daniel Heber, José-Enrique Ríos Alonso, Felix Herzenbruch, Mustafa Kourouma, Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty, Yannick Langesberg, Felix Bastians. Mittelfeld: Felix Schlüsselburg, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Luca Dürholtz, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi, Kevin Holzweiler, Felix Heim, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat. Angriff: Ron Berlinski (SC Verl), Simon Engelmann.

In seiner Karriere absolvierte Koczor wettbewerbsübergreifend 322 Spiele, in 130 Partien hielt er die Null. Der 1,94 Meter große Schlussmann hütete unter anderem schon für Carl Zeiss Jena in der 3. Liga sowie Viktoria Köln und Hessen Kassel das Tor. Neben seiner Ergänzungsrolle als dritter RWE-Keeper, ist Koczor als Torwarttrainer am RWE-Nachwuchsleistungszentrum tätig.

"Ich fühle mich nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine wirklich wohl und verstehe mich mit allen Mitspielern gut. Jetzt freue ich mich, den rot-weissen Weg in einer spannende Drittliga-Saison weiter mitzugehen", blickt Koczor der Zukunft entgegen.